رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مسعود رهنما خطاب به علیرضا احسانی آمده است:

«فرصت خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نعمتی است که قدرش گران است، زمانش اندک و مسئولیتش بسیار ، بر همین اساس و در عمل به آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم»و نظر به تجارب وتخصص جنابعالی به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته منصوب می‌شوید تا از تجارب حضرتعالی در ثمربخش‌تر کردن دوران خدمتگذاری به جامعه ورزش کشور بهره‌مند شویم. باشد که در سایه لطف حضرت حق موفق و سربلند باشید.»

کسب عنوان سومی آسیا و جهان، سرمربیگری تیم های ملی ایران، عربستان، سوریه و هندوستان، عضویت در کمیسیون مربیان و آموزش کمیته ملی المپیک، دبیر کمیته فنی و عضویت در این کمیته، مسئولیت کاراته دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بنیانگذار سبک شیتوریو از مهمترین سوابق این استاد کاراته است.