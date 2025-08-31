  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته مشخص شد

رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته مشخص شد

رئیس فدراسیون کاراته طی حکمی علیرضا احسانی را به عنوان رئیس کمیته فنی این فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مسعود رهنما خطاب به علیرضا احسانی آمده است:

«فرصت خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نعمتی است که قدرش گران است، زمانش اندک و مسئولیتش بسیار ، بر همین اساس و در عمل به آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم»و نظر به تجارب وتخصص جنابعالی به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته منصوب می‌شوید تا از تجارب حضرتعالی در ثمربخش‌تر کردن دوران خدمتگذاری به جامعه ورزش کشور بهره‌مند شویم. باشد که در سایه لطف حضرت حق موفق و سربلند باشید.»

کسب عنوان سومی آسیا و جهان، سرمربیگری تیم های ملی ایران، عربستان، سوریه و هندوستان، عضویت در کمیسیون مربیان و آموزش کمیته ملی المپیک، دبیر کمیته فنی و عضویت در این کمیته، مسئولیت کاراته دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بنیانگذار سبک شیتوریو از مهمترین سوابق این استاد کاراته است.

کد خبر 6575638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها