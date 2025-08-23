اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیپور صبح شنبه در نشست با مدیر شیلات شهرستان تنگستان اظهار کرد: دامپزشکی با رویکرد پیشگیری و پایش مستمر مزارع پرورشی، اقدامات لازم را برای کنترل بیماریهای ویروسی و باکتریایی در صنعت آبزیپروری انجام میدهد.
رئیس دامپزشکی شهرستان تنگستان اضافه کرد: همکاری نزدیک با شیلات پشتوانهای قوی برای حمایت از بهرهبرداران و صیانت از منابع ارزشمند آبزی منطقه خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار مزارع پرورشی افزود: تغییر ساختار در مزارع پرورش میگو یکی از اقدامات اساسی در مقابله با بیماریها است. در همین راستا، تولیدکنندگان در حال ساخت استخرهای نرسری و استخرهای بتنی هستند که میتواند نقش مهمی در ارتقای بهداشت و کاهش تلفات ایفا کند.
نقش مهم آبزیپروری در اقتصاد محلی
مدیر شیلات شهرستان تنگستان، با اشاره به نقش مهم آبزیپروری در اقتصاد محلی و اشتغالزایی اظهار داشت: شیلات تنگستان با همکاری دستگاههای تخصصی از جمله دامپزشکی، تلاش میکند تا ضمن مدیریت بیماریها، مسیر توسعه پایدار پرورش آبزیان هموار شود.
ابوذر حبیبی افزود: تا کنون ۳۱ شرکت پرورش میگو موفق به دریافت مجوز شده و در ۳۹۵ هکتار از استخرهای پرورشی شهرستان ذخیرهسازی میگو صورت گرفته است.
در این نشست، بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی در راستای توسعه پایدار و ارتقای امنیت غذایی تأکید شد.
