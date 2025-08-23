  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو در تنگستان

بوشهر- رئیس دامپزشکی شهرستان تنگستان گفت: تغییر ساختار در مزارع پرورش میگو یکی از اقدامات اساسی در مقابله با بیماری‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیپور صبح شنبه در نشست با مدیر شیلات شهرستان تنگستان اظهار کرد: دامپزشکی با رویکرد پیشگیری و پایش مستمر مزارع پرورشی، اقدامات لازم را برای کنترل بیماری‌های ویروسی و باکتریایی در صنعت آبزی‌پروری انجام می‌دهد.

رئیس دامپزشکی شهرستان تنگستان اضافه کرد: همکاری نزدیک با شیلات پشتوانه‌ای قوی برای حمایت از بهره‌برداران و صیانت از منابع ارزشمند آبزی منطقه خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار مزارع پرورشی افزود: تغییر ساختار در مزارع پرورش میگو یکی از اقدامات اساسی در مقابله با بیماری‌ها است. در همین راستا، تولیدکنندگان در حال ساخت استخرهای نرسری و استخرهای بتنی هستند که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهداشت و کاهش تلفات ایفا کند.

نقش مهم آبزی‌پروری در اقتصاد محلی

مدیر شیلات شهرستان تنگستان، با اشاره به نقش مهم آبزی‌پروری در اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی اظهار داشت: شیلات تنگستان با همکاری دستگاه‌های تخصصی از جمله دامپزشکی، تلاش می‌کند تا ضمن مدیریت بیماری‌ها، مسیر توسعه پایدار پرورش آبزیان هموار شود.

ابوذر حبیبی افزود: تا کنون ۳۱ شرکت پرورش میگو موفق به دریافت مجوز شده و در ۳۹۵ هکتار از استخرهای پرورشی شهرستان ذخیره‌سازی میگو صورت گرفته است.

در این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در راستای توسعه پایدار و ارتقای امنیت غذایی تأکید شد.

