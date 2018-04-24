آغاز فاز دوم پایش بیماری های ویروسی در مزارع تکثیر و پرورش ماهی

وحید ابراهیم نژاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فاز دوم پایش بیماری های ویروسی، کارشناسان ادارات دامپزشکی با مراجعه به مزارع فعال پرورش ماهیان سردآبی، ضمن نمونه گیری از استخرها و تکمیل پرسشنامه های مربوطه، جزئیات عملیات پایش را نیز در سامانه اطلاعات جغرافیایی سازمان دامپزشکی کشور ثبت می کنند.

وی افزود: بیماری ویروسی VHS که به سپتی سمی خونریزی دهنده ماهیان هم معروف است، اگرچه قابل انتقال به انسان نیست، اما باعث بروز تلفات سنگین و خسارات اقتصادی جبران ناپذیر در استخرهای پرورش آبزیان می شود.

رئیس اداره بهداشت دامپزشکی استان قزوین، عمده راه انتقال این بیماری به استخرهای آبزی پروری را از طریق ابزار و وسایل، آب و غذای آلوده و جابه جایی بین مزارع عنوان و به آبزی پروران توصیه کرد: ضمن رعایت اصول و ضوابط امنیت زیستی و توجه به دستورالعمل های سازمان دامپزشکی، از جابجایی ماهیان بدون اخذ مجوز حمل و گواهی بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی خودداری کنند و بچه ماهی، تخم چشم زده و غذای ماهیان پرورشی خود را نیز فقط از مراکز مجاز تحت نظر دامپزشکی و شیلات تهیه کنند.

وی افزود: آبزی پروران باید در اصلاح ساختار بهداشتی مزارع خود اهتمام جدی داشته باشند و هرگونه تلفات و موارد مشکوک در استخرهای خود را سریعاَ به دامپزشکی اطلاع بدهند تا اقدام های بهداشتی و قرنطینه ای لازم انجام گیرد.

وی یادآور شد: از جمله اهداف این طرح، تعیین شیوع بیماری در مزارع، دستیابی به اطلاعات لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری از بروز بیماری، پیشگیری از گسترش بیماری و ارتقاء مدیریت بهداشتی و شرایط امنیت زیستی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی است.