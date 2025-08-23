۱۹ شکارچی متخلف در مازندران دستگیر شدند

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۱۹ شکارچی متخلف و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات غیرمجاز در روزهای اخیر خبر داد.

به گفته وی، در این عملیات‌ها ۱۴ قبضه اسلحه شکاری، دو قبضه اسلحه بادی PCP، تعدادی فشنگ ساچمه‌ای و چهارپاره به همراه دو رشته تور ماهیگیری ضبط شد. همچنین لاشه ۱۰ قطعه کبوتر، دو قطعه خوتکا و یک طاقه قرقاول از متخلفان کشف شد.

زارع همچنین از تحویل چند پرنده شکاری آسیب‌دیده توسط دوستداران طبیعت خبر داد و گفت: «یک بهله دلیجه، یک بهله سارگپه، یک عقاب طلایی و یک قطعه بوتیمار با همکاری علاقه‌مندان به محیط زیست در اختیار محیط‌بانان قرار گرفت تا برای درمان به مراکز تخصصی منتقل شوند.»

رئیس اداره یگان حفاظت استان با قدردانی از هوشیاری محیط‌بانان تأکید کرد: برخورد با تخلفات زیست‌محیطی بدون اغماض ادامه خواهد داشت و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند