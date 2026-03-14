کشف ۵۰ مورد تخلف شکار و صید در مازندران

عباس زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یک هفتهای یگان حفاظت محیط زیست مازندران از ۱۶ تا ۲۲ اسفند اظهار کرد: محیطبانان استان به صورت مستمر در مناطق تحت مدیریت حضور دارند تا از تخلفات شکار و صید و تعرض به حیاتوحش جلوگیری شود.
وی با اشاره به عملیات انجام شده در منطقه کیاسر افزود: مأموران یگان حفاظت با همکاری نیروهای انتظامی دو شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند که از آنان دو قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه قرقاول نر کشف و ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در شهرستان بابلسر نیز محیطبانان در جریان پایش رودخانه بابلرود در محدوده پشت سد ارمیچکلا موفق شدند ۱۲ رشته تور صید غیرمجاز و ۳۶ قطعه ماهی کولی را از صیادان غیرمجاز کشف و ضبط کنند.
زارع با اشاره به گشتهای نظارتی در فریدونکنار گفت: در این عملیاتها پیش از اقدام شکارچیان به شکار، سه قبضه سلاح ساچمهزنی به همراه تعدادی فشنگ و دستگاههای تقلید صدا کشف و ضبط شد.
وی همچنین از دستگیری یک شکارچی متخلف در شهرستان ساری خبر داد و افزود: محیطبانان هولار در جریان گشت و کنترل در محدوده روستای گردشی بخش کلیجانرستاق یک قبضه سلاح شکاری تکلول قاچاق را کشف و ضبط کردند.
زارع تأکید کرد: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده و محیطبانان با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید برخورد قانونی خواهند کرد.
