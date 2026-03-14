۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

کشف ۵۰ مورد تخلف شکار و صید در مازندران

ساری - رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف ۶ قبضه سلاح شکاری، ۱۲ رشته تور صید غیرمجاز، لاشه یک قرقاول و ۳۶ قطعه ماهی کولی در عملیات‌های یک هفته اخیر محیط‌بانان استان خبر داد.

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یک هفته‌ای یگان حفاظت محیط زیست مازندران از ۱۶ تا ۲۲ اسفند اظهار کرد: محیط‌بانان استان به صورت مستمر در مناطق تحت مدیریت حضور دارند تا از تخلفات شکار و صید و تعرض به حیات‌وحش جلوگیری شود.

وی با اشاره به عملیات انجام شده در منطقه کیاسر افزود: مأموران یگان حفاظت با همکاری نیروهای انتظامی دو شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند که از آنان دو قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه قرقاول نر کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در شهرستان بابلسر نیز محیط‌بانان در جریان پایش رودخانه بابلرود در محدوده پشت سد ارمیچ‌کلا موفق شدند ۱۲ رشته تور صید غیرمجاز و ۳۶ قطعه ماهی کولی را از صیادان غیرمجاز کشف و ضبط کنند.

زارع با اشاره به گشت‌های نظارتی در فریدونکنار گفت: در این عملیات‌ها پیش از اقدام شکارچیان به شکار، سه قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه تعدادی فشنگ و دستگاه‌های تقلید صدا کشف و ضبط شد.

وی همچنین از دستگیری یک شکارچی متخلف در شهرستان ساری خبر داد و افزود: محیط‌بانان هولار در جریان گشت و کنترل در محدوده روستای گردشی بخش کلیجان‌رستاق یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول قاچاق را کشف و ضبط کردند.

زارع تأکید کرد: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده و محیط‌بانان با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید برخورد قانونی خواهند کرد.

