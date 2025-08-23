افتتاح ۱۱۶ طرح خوداشتغالی بهزیستی‌ اردبیل در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره رزاق پور با اشاره به افتتاح ۱۱۶ پروژه بهزیستی استان اردبیل همزمان با هفته دولت گفت: علاوه بر این پروژه‌ها، ۱۵ سری جهیزیه به زوج‌های زیرپوشش بهزیستی در شهرستان‌های مختلف استان واگذار می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در هفته دولت، یک مرکز مشاوره، یک مرکز ترک اعتیاد نیز شروع به فعالیت خواهند کرد که همه این اقدامات بستر اشتغال‌زایی دارند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان اردبیل، احداث مسکن مددجویان از اقدامات مهم این اداره کل است که در سال گذشته ۱۹۴ واحد مسکن به جامعه هدف در استان واگذار شد و تا پایان امسال نیز به همین تعداد مسکن آماده و به مددجویان واجد شرایط واگذار خواهد شد.