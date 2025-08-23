  1. استانها
  2. اردبیل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

افتتاح ۱۱۶ طرح خوداشتغالی بهزیستی‌ اردبیل در هفته دولت

افتتاح ۱۱۶ طرح خوداشتغالی بهزیستی‌ اردبیل در هفته دولت

اردبیل - مدیرکل بهزیستی اردبیل از افتتاح ۱۱۶ طرح خوداشتغالی و واگذاری ۲۸ مسکن به مددجویان با اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره رزاق پور با اشاره به افتتاح ۱۱۶ پروژه بهزیستی استان اردبیل همزمان با هفته دولت گفت: علاوه بر این پروژه‌ها، ۱۵ سری جهیزیه به زوج‌های زیرپوشش بهزیستی در شهرستان‌های مختلف استان واگذار می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در هفته دولت، یک مرکز مشاوره، یک مرکز ترک اعتیاد نیز شروع به فعالیت خواهند کرد که همه این اقدامات بستر اشتغال‌زایی دارند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان اردبیل، احداث مسکن مددجویان از اقدامات مهم این اداره کل است که در سال گذشته ۱۹۴ واحد مسکن به جامعه هدف در استان واگذار شد و تا پایان امسال نیز به همین تعداد مسکن آماده و به مددجویان واجد شرایط واگذار خواهد شد.

کد خبر 6568370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها