سردار محمد کوهستانی از خادمان موکب بزرگ آمل در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از اجرای ویژه‌برنامه‌های خادم‌یاران رضوی آمل در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

وی با اشاره به همکاری مدیران و مسئولان شهرستان گفت: برگزاری مراسم مذهبی در مساجد و محلات، اجرای طرح روزه‌داری خانگی و برپایی مواکب پذیرایی در چهار روز پایانی دهه ماه صفر از جمله این برنامه‌هاست.

کوهستانی افزود: موکب «طریق‌الرضا» که در ورودی استان مازندران به شهرستان آمل قرار دارد، روزانه پذیرای پنج هزار زائر امام رضا (ع) خواهد بود و خدمات صبحانه، ناهار، شام و اسکان شبانه‌روزی به آنان ارائه می‌شود. همچنین میان‌وعده‌هایی شامل شیرینی، شربت، چای و تنقلات برای حدود ۱۰ هزار نفر در روز تدارک دیده شده است.

وی درباره برنامه روز پایانی دهه ماه صفر توضیح داد: به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع)، دسته‌روی بزرگ از امامزاده ابراهیم تا مسجد امام رضا (ع) در آمل برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم با حضور خادم‌یاران رضوی، هیئت‌های مذهبی و مردم ولایتمدار همراه است و در آن مداحی، سخنرانی، اقامه نماز و پذیرایی ناهار برای سه هزار نفر پیش‌بینی شده است.