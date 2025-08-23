  1. استانها
  2. مازندران
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

برپایی موکب بزرگ «طریق‌الرضا» در آمل

آمل- موکب بزرگ «طریق‌الرضا» به مناسبت دهه پایانی ماه صفر در آمل برپا شد.

سردار محمد کوهستانی از خادمان موکب بزرگ آمل در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از اجرای ویژه‌برنامه‌های خادم‌یاران رضوی آمل در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

وی با اشاره به همکاری مدیران و مسئولان شهرستان گفت: برگزاری مراسم مذهبی در مساجد و محلات، اجرای طرح روزه‌داری خانگی و برپایی مواکب پذیرایی در چهار روز پایانی دهه ماه صفر از جمله این برنامه‌هاست.

کوهستانی افزود: موکب «طریق‌الرضا» که در ورودی استان مازندران به شهرستان آمل قرار دارد، روزانه پذیرای پنج هزار زائر امام رضا (ع) خواهد بود و خدمات صبحانه، ناهار، شام و اسکان شبانه‌روزی به آنان ارائه می‌شود. همچنین میان‌وعده‌هایی شامل شیرینی، شربت، چای و تنقلات برای حدود ۱۰ هزار نفر در روز تدارک دیده شده است.

وی درباره برنامه روز پایانی دهه ماه صفر توضیح داد: به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع)، دسته‌روی بزرگ از امامزاده ابراهیم تا مسجد امام رضا (ع) در آمل برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم با حضور خادم‌یاران رضوی، هیئت‌های مذهبی و مردم ولایتمدار همراه است و در آن مداحی، سخنرانی، اقامه نماز و پذیرایی ناهار برای سه هزار نفر پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6568378

