۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

۲۵۴ پروژه عمرانی مرتبط با دهیاری‌ها در دهه فجر افتتاح می‌شود

شهرکرد-مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستاوردهای حوزه روستایی استان، از افتتاح ۲۵۴ پروژه عمرانی مرتبط با دهیاری‌ها در دهه فجر امسال خبر داد.

علی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، دهیاری‌ها را نماد و نماینده مردم در سطح روستاها دانست و بر نقش کلیدی آن‌ها در توسعه پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت شوراهای روستایی گفت: از مجموع ۸۰۱ روستای دارای سکنه، ۵۳۸ روستا دارای شورا هستند و ۲۶۳ روستا فاقد شورا می‌باشند.

زاهدی افزود: اعتبارات حوزه روستایی از منابع مختلف از جمله ارزش افزوده، منابع ملی و استانی تأمین شده و از طریق سازمان شهرداری‌ها در قالب دو نوع اعتبارات ملی و استانی توزیع می‌گردد.

به گفته وی، در حوزه زیرساخت‌ها، اقدامات مهمی از جمله آسفالت حدود ۷۰۰ هزار متر مربع، توزیع ۸۰۰۰ تن قیر، و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرسازی با همکاری بنیاد مسکن انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی همچنین از تجهیز دهیاری‌ها با ۴۰ دستگاه خودرو پسماند و ماشین‌آلات جدید خبر داد و گفت: ۲۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین با اعتبار ۸۶ میلیارد تومان به دهیاری‌ها تحویل داده شده است.

وی اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی مانند هتل آپارتمان و بوم‌گردی با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و افزود: پروژه انتقال آب به ۵۳ روستا و پیگیری طرح‌های مرتبط با تنش آبی در حال انجام است.

زاهدی با اشاره به صدور مجوز اجرایی برای ۴۱ دهیاری و برنامه‌ریزی برای تأسیس دهیاری‌های جدید در حدود ۶۰۰ روستا، گفت: طی سال گذشته، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.

