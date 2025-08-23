علی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، دهیاریها را نماد و نماینده مردم در سطح روستاها دانست و بر نقش کلیدی آنها در توسعه پایدار تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت شوراهای روستایی گفت: از مجموع ۸۰۱ روستای دارای سکنه، ۵۳۸ روستا دارای شورا هستند و ۲۶۳ روستا فاقد شورا میباشند.
زاهدی افزود: اعتبارات حوزه روستایی از منابع مختلف از جمله ارزش افزوده، منابع ملی و استانی تأمین شده و از طریق سازمان شهرداریها در قالب دو نوع اعتبارات ملی و استانی توزیع میگردد.
به گفته وی، در حوزه زیرساختها، اقدامات مهمی از جمله آسفالت حدود ۷۰۰ هزار متر مربع، توزیع ۸۰۰۰ تن قیر، و اجرای طرحهای عمرانی و زیرسازی با همکاری بنیاد مسکن انجام شده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی همچنین از تجهیز دهیاریها با ۴۰ دستگاه خودرو پسماند و ماشینآلات جدید خبر داد و گفت: ۲۷ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین با اعتبار ۸۶ میلیارد تومان به دهیاریها تحویل داده شده است.
وی اجرای طرحهای اشتغالزایی مانند هتل آپارتمان و بومگردی با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و افزود: پروژه انتقال آب به ۵۳ روستا و پیگیری طرحهای مرتبط با تنش آبی در حال انجام است.
زاهدی با اشاره به صدور مجوز اجرایی برای ۴۱ دهیاری و برنامهریزی برای تأسیس دهیاریهای جدید در حدود ۶۰۰ روستا، گفت: طی سال گذشته، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حساب دهیاریها واریز شده است.
