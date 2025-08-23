افتتاح اورژانس اطفال ۲۴ ساعته در بیمارستان فیروزآبادی

علی طیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، روز پزشک را به مناسبت زادروز پزشک بزرگ ایرانی، ابنسینا، به همه پزشکان کشور و همکاران بیمارستان فیروزآبادی تبریک گفت.
وی با اشاره به حضور در مراسم روز پزشک به همراه محمدرضاظفرقندی، وزیر بهداشت و توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، گفت: امروز افتخار داشتیم در کنار این بزرگان، روز پزشک را به همکاران پرتلاش خود تبریک بگوییم.
طیبی با اشاره به روند رو به رشد بیمارستان فیروزآبادی پس از آغاز نوسازی و بهسازی، افزود: به لطف حضور پزشکان هیئت علمی، پزشکان جوان و باتجربه و تلاش تیم مدیریتی، بیمارستان پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: بخشی از این دستاوردها که توسط وزیر بهداشت مورد بازدید و توجه قرار گرفت، شامل راهاندازی اورژانس اطفال است که از امشب به صورت ۲۴ ساعته با حضور دو پزشک طب اورژانس و یک پزشک طب اطفال آماده ارائه خدمات به بیماران خواهند بود.
رئیس بیمارستان فیروزآبادی همچنین نوید راهاندازی کد ۲۴۷ (خدمات ۲۴ ساعته، هفت روز هفته) را در اواسط مهرماه داد و تصریح کرد: امیدواریم با این اقدام هیچ بیمار قلبی به دلیل فاصله و دوری از دست نرود و خدمات آنژیوگرافی بیمارستان به صورت ۲۴ ساعته ارائه خواهد شد.
طیبی در پایان اعلام کرد: دیروز هفدهمین عمل جراحی قلب باز در بیمارستان فیروزآبادی با موفقیت انجام شد که این اتفاق بزرگ، نشاندهنده رشد و توسعه قابل توجه در بخش درمان قلبی بیمارستان است.
نظر شما