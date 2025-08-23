تعادل و تعامل رمز توسعه خارگ است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر شنبه در نشست هم اندشی با حضور استاندار بوشهر با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در زمینه ایجاد اشتغال در این جزیره گفت: در ماه‌های اخیر طرح‌ها و فعالیت‌هایی برای افزایش فرصت‌های شغلی اجرا شده که نتایج اولیه آنها امیدوارکننده است.

وی افزود: تعادل و تعامل رمز موفقیت توسعه در خارگ خواهد بود و این رویکرد سرلوحه بخشداری است. ما تلاش می‌کنیم با حفظ توازن میان منافع مردم، صنعت و محیط‌زیست و از طریق تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فعال و نهادهای محلی، مسیر توسعه را هموار کنیم.

حسین‌پور اظهار داشت: بخشداری خارگ برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای اشتغال‌زایی تهیه کرده و در اجرای آنها از ظرفیت‌های موجود جزیره مانند آموزش فنی‌وحرفه‌ای، رشته‌های تخصصی دریانوردی، پتانسیل‌های گردشگری و همکاری با شرکت‌های نفتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده خواهد شد.

وی تأکید کرد که استفاده حداکثری از توانایی‌های بومی و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی برای جوانان از اولویت‌های بخشداری است و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، می‌توانیم شاهد افزایش مشاغل محلی و کاهش وابستگی به فرصت‌های برون‌جزیره‌ای باشیم.

بخشدار ویژه خارگ در پایان از شهروندان خواست که پیشنهادها و طرح‌های اشتغال‌زایی خود را با بخشداری در میان بگذارند و گفت: تعامل مردم با مسئولان، بهترین ضامن موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در خارگ است.