۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

تعامل با نهادهای دینی کلید ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی در خارگ است

تعامل با نهادهای دینی کلید ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی در خارگ است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ بر اهمیت همکاری بخشداری با نهادهای دینی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی جزیره خارگ تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر دوشنبه در نشست با امام جمعه جزیره خارگ ضمن تبریک هفته دولت، بر اهمیت همکاری و تعامل میان بخشداری و نهادهای دینی برای ارتقای مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدماتی جزیره تأکید کرد.

وی گفت: ارتباط نزدیک با نهادهای دینی و فرهنگی نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق اهداف توسعه‌ای جزیره خارگ دارد و ما تمام تلاش خود را برای همراهی و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام خواهیم داد.

حسین‌پور افزود: ادامه تعاملات سازنده و برنامه‌ریزی مشترک با نهادهای مختلف، کلید موفقیت در ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی جزیره است و ما در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.

