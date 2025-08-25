تعامل با نهادهای دینی کلید ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی در خارگ است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست با امام جمعه جزیره خارگ ضمن تبریک هفته دولت، بر اهمیت همکاری و تعامل میان بخشداری و نهادهای دینی برای ارتقای مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدماتی جزیره تأکید کرد.
وی گفت: ارتباط نزدیک با نهادهای دینی و فرهنگی نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق اهداف توسعهای جزیره خارگ دارد و ما تمام تلاش خود را برای همراهی و حمایت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی انجام خواهیم داد.
حسینپور افزود: ادامه تعاملات سازنده و برنامهریزی مشترک با نهادهای مختلف، کلید موفقیت در ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی جزیره است و ما در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.
