نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامههای جدید در حوزههای آموزش، ورزش و خدمات عمومی، گفت: این اقدامات نشاندهنده رویکرد آیندهنگر و تعهد اجتماعی این مجموعه نسبت به توسعه جزیره است.
وی اظهار داشت: به همت پتروشیمی، کارگاه هنرستان خلیج فارس تجهیز خواهد شد و با دعوت از مدرسان سازمان فنی و حرفهای، بستری ارزشمند برای توانمندسازی و مهارتآموزی دانشآموزان و جوانان جزیره فراهم میشود. این اقدام گامی مهم در راستای اشتغال پایدار و ارتقای دانش فنی نسل آینده است.
حسینپور افزود: احداث زمین چمن مصنوعی در مدرسه شهدای پتروشیمی از دیگر پروژههای مهمی است که با هدف توسعه ورزش دانشآموزی و پرورش استعدادهای ورزشی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، تکمیل جایگاه عرضه سوخت صیادان میتواند نقش تعیینکنندهای در پشتیبانی از معیشت و فعالیتهای اقتصادی جامعه صیادی جزیره داشته باشد.
بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه این طرحها به زودی عملیاتی خواهد شد، خاطرنشان کرد: عملکرد پتروشیمی در سال جاری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توسعه زیرساختها، نمونهای ارزشمند و شایسته تقدیر است که باید به عنوان الگویی در سایر نقاط مورد توجه قرار گیرد.
