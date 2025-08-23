به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمودی بعدازظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: آتش‌سوزی در بخش‌هایی از منطقه حفاظت‌شده شاهو موسوم به «په چه ره ش» که از عصر جمعه آغاز شده بود، امروز (شنبه) با تلاش مستمر محیط‌بانان، نیروهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی به طور کامل مهار شد.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه حدود ۳۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی منطقه دچار خسارت شد.

محمودی با قدردانی از مشارکت جوامع محلی و نیروهای امدادی در مهار این حریق، گفت: همکاری مردم بومی نقش مهمی در کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به سایر بخش‌های منطقه داشت.

منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان با وسعت ۵۶ هزار هکتار در حدفاصل شهرستان‌های کامیاران، سروآباد و مریوان قرار دارد و به دلیل تنوع زیستی غنی و معماری روستاهای تاریخی، یکی از زیستگاه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شود.

بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۸۷، این منطقه تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان قرار گرفت و تاکنون ۱۱۷ گونه پرنده، ۲۳ گونه پستاندار، ۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونه گیاهی در آن شناسایی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرندگان شکاری، سیاهگوش، کل و بز، خرس قهوه‌ای و پلنگ اشاره کرد.