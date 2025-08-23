استاندار هرمزگان: نهضت بهسازی محیط در استان آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر شنبه در نشست کمیته پایش، نظارت و کنترل پشه آئدس با تأکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید در پیشگیری به صورت فعال عمل کنند و تمام تمهیدات برای نقش آفرینی مؤثر در حوزه درمان اندیشیده شود.

وی بر لزوم آغاز طرح بهسازی محیط در استان تأکید کرد و گفت: در قالب این طرح باید تلاش شود با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم و مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی خانه‌های پاکیزه و سلامت، محلات، شهرها، روستاها و ادارات و دستگاه‌های اجرایی پاکیزه و سلامت داشته باشیم چرا که بهسازی محیط می‌تواند در کنترل شیوع بسیاری از بیماری‌ها مؤثر باشد.

استاندار هرمزگان با تبیین این گزاره که باید تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد، گفت: تهدید پشه آئدس و مواجهه ما با آن می‌تواند به فرصتی برای بهبود محیط زندگی مردم و همچنین افزایش آمادگی‌ها در برابر تهدیدات بیولوژیکی تبدیل شود.

وی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هدفمند و هوشمندانه را یکی از ضرورت‌ها دانست و افزود: این مقوله باید به صورتی مدیریتی شود که سطح آگاهی عمومی افزایش یابد و در عین حال اطلاع رسانی انجام شده و مشارکت‌جویی مردمی در پیشگیری از بیماری‌های متأثر از آئدس انجام شود.

آشوری تازیانی همچنین بر لزوم ترغیب مردم و تشکل‌های مردمی برای مشارکت در مقابله با آئدس تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات منظم کمیته پایش و نظارت و اجرای دقیق مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی شد.

آشوری تازیانی همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه پژوهشی برای بروز رسانی مداوم اطلاعات و دستورالعمل‌ها و کارگروه آموزشی در جهت بهسازی و ایمن سازی مدارس استان و همچنین جلب مشارکت مردم و خیرین در این امر تأکید کرد.