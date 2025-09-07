لایروبی خورهای بندرعباس با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان که با محوریت بهسازی محیط برای از بین بردن زیستگاه‌های پشه آئدس برگزار شد؛ با تاکید بر لزوم تقویت همکاری‌های بین بخشی جهت بهسازی محیط در شهر بندرعباس، اظهار کرد: لایروبی خورهای شهر بندرعباس بایستی با همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود و فرافکنی در این موضوع پذیرفته نیست.

استاندار هرمزگان همچنین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان را مأمور کرد تا لاستیک‌های رها شده در محورهای خروجی شهر بندرعباس را جمع آوری کند.

وی با بیان اینکه عمل به تعهدات در برابر سلامت جامعه باید تبدیل به گفتمان عملی شود، افزود: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تولید محتوای آموزشی را در جهت آگاهی بخشی عمومی انجام دهد و در این راستا نیز همه دستگاه‌های اجرایی نیز محتواهای تولید شده را به جامعه هدف منتقل کنند.

آشوری بیان کرد: همه کارمندان در رابطه با پشه آئدس و راه‌های مقابله با آن آموزش ببینند چرا که توسط آن‌ها آموزش‌ها به جامعه منتقل خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به الگوی موفق همیاران پلیس گفت: در این راستا می‌توان از ظرفیت دانش آموزان در قالب همیاران سلامت بهره گرفت چرا که چنین ابتکاراتی ضمن اینکه جنبه آموزشی دارند می‌توانند جنبه بازدارندگی نیز داشته باشند.

وی نهضت بهسازی را یک فرصت برای استان دانست و بیان کرد: هر چه در بهسازی محیط بهتر عمل شود در پیشگیری موفق تر خواهیم بود و کانون‌های آلودگی و تکثیر پشه آئدس از بین خواهد رفت.

آشوری بر تعیین مسئول و همیار سلامت در دستگاه‌های اجرایی نیز تاکید کرد و گفت: این افراد باید در شبکه بهداشت و درمان آموزش ببینند تا بتوانند به بهترین نحو به تکالیف خود عمل کنند.

وی عنوان کرد: از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد نیز می‌توان به عنوان پیشران در آموزش، آگاهی بخشی و مقابله با پشه آئدس استفاده کرد تا نهضت مشارکت اجتماعی نیز راه‌اندازی شود.

کوتاه کردن فرآیندها در تصمیم گیری‌ها و اقدام در رابطه با پشه آئدس، اقدام سریع به محض شناسایی کانون‌های حضور پشه آئدس با راه‌اندازی گروه اقدام سریع و راه‌اندازی کارگروه ویژه و آماده سازی برنامه عملیاتی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استان از دیگر تأکیدات استاندار هرمزگان بود.