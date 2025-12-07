به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه مقابله با پشه آئدس به ریاست احمد نفیسی، قائم‌مقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با دستور کار بررسی دستورالعمل پایش تهدیدات ناشی از ناقل مهاجم زیستی (پشه آئدس) ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، اعضای کارگروه گزارش عملکرد اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های مربوطه در محدوده‌های عملیاتی خود را ارائه کردند و آخرین وضعیت کنترل و پیشگیری از گسترش پشه آئدس مورد بررسی قرار گرفت.

قائم‌مقام استاندار ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، بر نقش محوری فرمانداران تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید وظایف حاکمیتی خود را به‌طور جدی دنبال کرده و از دستگاه‌های اجرایی بخواهند اقدامات لازم برای پیشگیری، بهسازی محیط و کنترل کانون‌های احتمالی تکثیر پشه آئدس را در دستور کار قرار دهند.

وی در پایان با اشاره به کاهش تعداد آزمایش‌های مثبت هفتگی ابتلاء به تب دانگی، ضمن تشکر از تمامی گروه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: اقدامات مقابله‌ای باید با جدیت ادامه داشته باشد و تا زمان ریشه‌کن شدن کامل پشه آئدس در استان، این روند متوقف نشود.