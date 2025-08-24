خبرگزاری مهر- مجله مهر؛ رویاسادات هاشمی: «زیارت رفتن یک رویه ثابت در زندگی همه ما بود و البته امروز هم که به مرز پنجاه سالگی رسیدهام، آرامش را تنها متعلق به بهشتی ترین نقطه ایران عزیز، یعنی حرم امام رضا علیهالسلام میدانم.» اینها بخشی از یادداشت مهران مدیری برای آستان قدس رضوی است که سال ۹۵ منتشر شد و حسابی دست به دست چرخید. او حرم امام هشتم را بهشتیترین نقطه ایران میدانست. کنار این اتفاق باز چهرههای زیاد دیگری بودند که از ارادت ویژه خودشان به امام رضا گفتند و آن را نشان دادند از حامد بهداد که وسط ضبط برنامه کتاب باز ساعت ۸ وقتی بیهوا آلارم گوشیاش به صدا درآمد، گفت که طبق قول و قراری که با خودش دارد باید هرروز رأس این ساعت به سلطان خراسان سلام کند تا سیما تیرانداز که گفته بود یکی از آرزوهایش خادمی برای علی بن موسی الرضاست تا ورزشکارهایی که خیلیهایشان به رسم جهانپهلوان تختی مدالهایشان را پیشکش حرم رضوی کردند. بین چهرههای سرشناس از هنرمندان و ورزشکاران میتوانید آدمهای زیادی را پیدا کنید که کنار ارادت ویژهشان به امام رضا علیهالسلام شوق خدمت در حرم را دارند، خادمانی که بعضیهایشان موفق به پوشیدن لباسش شدهاند و بعضیهای دیگر همچنان آرزویش را در دل دارند. به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام هشتم نگاهی انداختیم به برخی از چهرههای سرشناسی که به این خواسته دلشان رسیدهاند. آنهایی که پیش از ورود به حرم شهرت، عینکهای آفتابی و غرورشان را زمین میگذارند، لباس خدمت میپوشند، گاهی کفش جفت میکنند، گاهی غبار حرم را میگیرند و گاهی مسیر را به زائران نشان میدهند تا با عشق خادم خوب بارگاه حضرت رضا باشند.
فرهاد قائمیان
یکی از اولین کسانی که میان جامعه هنرمندان خبر خادمیاش حسابی خبرساز شد و دست به دست چرخید. انتشار تصویری از فرهاد قائمیان با لباس خادمی در سال ۹۳ بود. عکسی که میگفت این هنرمند مفتخر به پوشیدن لباس خادمی امام هشتم شده. این تصویر حدود ۱۱ سال پیش با این عنوان منتشر شد: «فرهاد قائمیان بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون شب شام غریبان امام حسین علیه السلام لباس خادمان حرم رضوی را پوشید و به زائران این امام بزرگوار خدمت کرد.» این بازیگر سینما و تلویزیون سال گذشته هم مسئولیت مدیریت بیست و یکمین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام را برعهده داشت.
بهروز شعیبی
همین چند سال پیش بود که بهروز شعیبی در برنامه تلویزیونی «تشرف» روی آنتن زنده تلویزیون با خبر پذیرفتن درخواست خادمیاش بهت زده و شگفت زده شد. بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که پیش از آن ارادت ویژه خودش به امام رضا علیهالسلام را با ساخت فیلم لطیف «بدون قرار قبلی» نشان داده و سیمرغش را به آستان قدس حرم رضوی تقدیم کرده بود. شعیبی بعدها درباره این اتفاق گفته بود: «امام رضا علیه السلام نقطه اتصال همه ما ایرانیهاست. ما هنوز خیلی از ابعاد وجودی ایشان را نمیشناسیم… حضرت تقوا و تخصص را همراه با هم داشتند.»
حامد شاکرنژاد
حامد شاکرنژاد به واسطه قرائتهای بینظیرش نه در ایران بلکه در دنیا شهرت بینالمللی دارد. قاری بزرگ مشهدی که شاید نسل کوچکتر و جوانتر او را در کنار مقام استادیاش در حوزه تلاوت به عنوان داور شوخ و مهربان برنامه محفل بشناسند. کسی که بارها در این برنامه از ارادت ویژهاش به امام رضا گفته و از این حرف زده بود که چقدر آرزو دارد که افتخار پوشیدن لباس خادمی حضرت را داشته باشد. آرزوی شیرینی که سال گذشته روی آنتن زنده تلویزیون با حضور خادمان بارگاه امام میان به زانو افتادن و اشک شوقهای شاکرنژاد برآورده شد. او میگوید: «خادمی امام رضا علیهالسلام افتخاری است که با هیچ عنوانی در دنیا قابل مقایسه نیست. اگرچه سالها تلاوت قرآن در این حرم شریف توفیقی بزرگ بوده، اما خادمی، حال و هوای دیگری دارد؛ گویی هر نفسی در این لباس، عبادت است.»
حسن یزدانی
این کشتیگیر ایرانی هم جزو آن دسته از ورزشکارهایی بود که مدالهای خودش را تقدیم موزه آستان قدس رضوی کرد تا نذرش را برآورده کرده باشد. کسی که خادمی حرم امام رضا را برای خودش افتخار بزرگی میداند اما یکی از چالشهای شیرین و بامزه حسن یزدانی برای خدمت در بارگاه هشتم میزان محبوبیت او در میان زائران بود تا جایی که خودش چندی پیش طی یک مصاحبه اعلام کرد: «وظیفه من در حرم امام رضا به عنوان خادم این است که نظم را بین زائران برقرار کنم ولی این اتفاق هنوز نیافتاده چون خادمهایی که آنجا بودند گفتند شما نیاید بهتر است چون مردم به خاطر محبتی که به شما دارند حضورتان بیشتر باعث بینظمی میشود (باخنده)» بد نیست بدانید کنار حسن یزدانی کشتیگیرهای جوان دیگر مثل امیرحسین زارع، محمدرضا گرایی و… نیز افتخار خادمی امام هشتم را دارند.
سید مهدی رحمتی
حتماً سید مهدی رحمتی را میشناسید دروازهبان ملیپوش تیم فوتبال که حالا یکی دو سال است که در قامت سرمربی در لیگ فوتبال ایران حاضر میشود. کسی که یکی از ارادتمندان ویژه امام رضا علیهالسلام است. این بازیکن سابق استقلال طی یک مصاحبه تلویزیونی از ماجرای ۱۳ سال خادمیاش در بارگاه رضوی این طور میگوید: «من ۱۳ سال است که خادم افتخاری حرم امام رضا در بخش ویلچر هستم. اتفاقی که شبیه یک خواب برای من بود. یکی از خوبیهایی که خادمی در این بخش دارد این است که شما از لحظهای که زائر امام رضا علیهالسلام را سوار میکنید او شروع میکند به دعا کردن برای خودتان و پدر و مادرتان…»
هادی ساعی
ایرانیها از او به عنوان افتخارآمیزترین ورزشکار تاریخ المپیک یاد میکنند. کسی که میگوید در المپیک ۲۰۰۸ پیش از شروع مسابقات با امام رضا علیهالسلام قول و قرار گذاشت و راهی میدان شد. این تکواندوکار ایرانی با دو طلا و یک برنز المپیک حالا سالهاست که خادم حرم امام هشتم است. او در این باره میگوید: «لطف امام رضا علیهالسلام در همه مراحل زندگی شامل حال من شده و همیشه دست من را در سختترین مراحل زندگی گرفته، عضویت در سامانه خادمان حرم نیز فرصت دیگری برای من بود تا برای چندین ساعت در عمرم در خدمت زائران این امام رئوف باشم.»
