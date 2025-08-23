به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الهی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نوار ساحلی شهرستان آستارا و طرح‌های سالم سازی ساحلی این شهرستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دولت از آغاز کار خود با تمام ظرفیت با بهره گیری از توان دستگاه‌های اجرایی قدم‌های مؤثری را برای ساماندهی سواحل برداشته است.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان ارتقای کمی و کیفی طرح‌های سالم سازی و افزایش اعتبارات را نمونه‌ای از اقدامات دولت برای توسعه سواحل عنوان کرد و ادامه داد: برای جلب رضایت بیش از پیش گردشگران بایستی از توان سرمایه‌ای بخش خصوصی استفاده شود.

وی با اشاره به عملکرد مناسب بخش خصوصی در مجموعه ساحلی «شیندان» آستارا گفت: فعالیت بخش خصوصی این تجربه بسیار خوب را به ما مجدداً القا کرد که اگر بسترساز کارهای خصوصی و سرمایه گذاری باشیم یقیناً می‌توان به نتیجه رسید که نمونه بارز این قضیه را در طرح سالم سازی «شیندان» آستارا کاملاً می‌توان مشاهده کرد و بر ما تکلیف است که بتوانیم از ظرفیت قانونی برای جذب سرمایه گذار و حمایت‌های واقعی و عملی از این مجموعه‌ها استفاده کنیم.

فتح الهی ضمن تشکر از هیئت نجات غریق، هلال احمر، پلیس، فرمانداری، بخشداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان در راستای ارتقای کیفیت خدمات و کاهش تلفات جانی در سواحل این شهرستان گفت: انجام تدابیر پیشگیرانه و تقویت هماهنگی میان نهادهای اجرایی، امدادی و انتظامی برای نظارت مستمر بر سواحل ضروری است تا از بروز حوادث ناگوار به‌ویژه موارد غرق‌شدگی جلوگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مؤثر بخش خصوصی و همراهی همه دستگاه‌ها، سطح خدمات گردشگری در سواحل استان ارتقا پیدا کند تا ضمن افزایش رضایت‌مندی گردشگران، فرصت‌های اشتغال‌آفرینی پایدار در این مناطق فراهم شود.