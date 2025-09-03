به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با جانشین فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس استان و مسئولان کارگروههای ذیل آن قرارگاه، با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مقوله توسعه اظهار کرد: در هر جامعهای که بخواهد با نگاه توسعهگرایانه حرکت کند، تمامی ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد و رشد همگون حاصل شود لذا توسعه صرفاً محدود به امور عمرانی مانند آب، برق و جاده نیست؛ بلکه خوراک فرهنگی یکی از نیازهای اساسی و حیاتی جامعه به شمار میرود.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رفع موانع و اتخاذ شیوههای صحیح برای بازگرداندن تابآوری اجتماعی هستیم. همانگونه که مقام معظم رهبری از تعبیر شبیخون فرهنگی استفاده فرمودند، مسائل فرهنگی و اجتماعی اهمیت و اولویتی فراتر از بسیاری حوزهها دارند.
فتحاللهی با اشاره به تجربههای اجرای طرحهای اجتماعی و فرهنگی، گفت: تغییر شرایط زندگی مردم و جابهجایی اجتماعی میتواند مسائل اقتصادی، فرهنگی و رفتاری ایجاد کند که بدون برنامهریزی و حمایتهای هدفمند قابل مدیریت نیست. موفقیت هر برنامه در گرو درک دقیق نیازها و ظرفیتهای مردم و همراه کردن آنها با آموزش و فرهنگسازی است.
وی با تأکید بر رویکرد مشارکتی و مردممحور، نقش قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس استان را در پیشبرد طرحهای اجتماعی و فرهنگی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این قرارگاه با هماهنگی کارگروهها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، فرصت مناسبی برای تحقق اهداف توسعهای، ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگی و تقویت تابآوری جامعه فراهم میکند.
فتح اللهی همچنین به اهمیت طرحهای آموزشمحور اشاره کرد و افزود: طرحهای ابلاغی وزارت کشور، که در همین دولت وفاق ملی و با محوریت مشارکت مردم تدوین شده است، چارچوب مناسبی برای ارتقای توانمندیهای اجتماعی و فرهنگی فراهم میکند و مسیر بهرهمندی از فرصتهای توسعهای و مدیریت تغییرات اجتماعی را هموار میسازد.
وی خاطرنشان کرد: جوانان و خانوادهها بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرصت، حمایت و همراهی نهادهای اجرایی هستند تا بتوانند با تغییرات اجتماعی و فرهنگی همگام شوند و از فرصتهای توسعهای بهرهمند گردند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان در پایان تأکید کرد: انقلاب ما مردمی بود و تنها با مشارکت فعال شهروندان، میتوان برنامههای توسعهای و فرهنگی را به موفقیت رساند. با همدلی، آموزش و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور مردم، میتوان چالشهای اجتماعی را به فرصتهای توسعه تبدیل کرد.
