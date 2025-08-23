همراهی ۵۶۴ پزشک با فرزندان ایتام و محسنین در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم معافی از مشارکت گسترده پزشکان این استان در طرح اکرام ایتام و محسنین خبر داد و گفت: جامعه پزشکی در کنار مسئولیت درمانی، با حضور فعال در برنامه‌های حمایتی کمیته امداد، پشتیبان معنوی فرزندان بی‌سرپرست نیز شده است.

معافی با اشاره به اینکه ۵۶۴ پزشک استان حمایت از دو هزار و ۲۹۱ فرزند معنوی را بر عهده دارند، افزود: تنها در چهار ماه نخست امسال بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی این گروه به حساب ایتام و محسنین واریز شده است.

وی حضور پزشکان در این طرح را اقدامی ارزشمند در تکمیل رسالت انسانی آنان دانست و اظهار کرد: امروز جامعه پزشکی علاوه بر درمان بیماران، در التیام دردهای اجتماعی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

معافی همچنین از تحصیل ۱۶ دانشجوی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی تحت حمایت کمیته امداد مازندران خبر داد و یادآور شد: در سال‌های اخیر ۲۱ دانشجوی پزشکی این نهاد با موفقیت فارغ‌التحصیل شده‌اند.

به گفته مدیرکل کمیته امداد مازندران، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت در رشته علوم تجربی مشغول تحصیل هستند و آینده علمی این استان در گرو حمایت نخبگان و متخصصان خواهد بود.

وی از عموم مردم دعوت کرد برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین، به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری مراجعه کنند یا از طریق پایگاه اینترنتی کمیته امداد مراجعه کنند.