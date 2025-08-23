تشییع پیکر مادر شهید مسیحی هرمز باباخانی در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مادر شهید والامقام هرمز باباخانی، عصر شنبه با حضور جمعی از مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان در کلیسای تاریخی ننهمریم ارومیه برگزار و پیکر آن مرحومه در زادگاهش روستای علیآباد به خاک سپرده شد.
شهید هرمز باباخانی متولد سال ۱۳۵۲ و تنها شهید مسیحی روستای علیآباد ارومیه است که در خردادماه سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد. عشق و ارادت این شهید مسیحی به امام حسین (ع) پیش از شهادت زبانزد اهالی منطقه بود.
شادروان ابراهیمی، مادر این شهید والامقام، نیز همواره در ایام محرم میزبان دستههای عزاداری در منزل خود بود و اعتقاد داشت که با طنین ندای «یا حسین» روح فرزند شهیدش شاد میشود.
هر ساله اهالی روستای علیآباد در کنار مزار شهید باباخانی با برپایی عزاداری حسینی، یاد و نام این شهید اقلیت دینی را گرامی میدارند.
نظر شما