مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با وجود کاهش درآمدهای شهرداری در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، مدیریت شهری با اولویت‌بندی پروژه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های درآمدی، روند اجرای طرح‌های ضروری شهر را دنبال کرده است.

وی اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و تحولات ناشی از جنگ نیز بر درآمدهای شهرداری تأثیر گذاشته است، اما با همکاری اعضای شورای شهر، مدیریت شهری و مدیران مناطق تلاش شده است امور شهر و پروژه‌های ضروری متوقف نشود.

وی افزود: لوایح و مشوق‌هایی که از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به شورای شهر ارائه شد، با مساعدت اعضای شورا به تصویب رسید و در قالب طرح‌هایی از جمله «طرح همدلی»، مشوق‌هایی برای شهروندان در نظر گرفته شد.

اولویت‌بندی پروژه‌ها در شرایط کاهش درآمد

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به ضرورت مدیریت منابع در شرایط اقتصادی موجود بیان کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان پروژه‌های بزرگ متعددی را همزمان آغاز کرد و سپس با طولانی شدن زمان اجرا، منابع شهر را درگیر پروژه‌های نیمه‌تمام کرد؛ بنابراین اولویت‌بندی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌های مختلفی از جمله پلاتوی شهرداری، سالن چندمنظوره منطقه ۷ و برخی طرح‌های عمرانی دیگر در حال پیگیری است و در حوزه تقاطع‌های غیرهمسطح نیز پروژه‌هایی مانند زیرگذر شیخ‌آباد و زیرگذر میدان حصارک در اولویت قرار دارند.

وی تأکید کرد: در بحث تأمین مالی، ابتدا باید پروژه‌های نیمه‌تمام و دارای اولویت را به سرانجام برسانیم و پس از عبور از شرایط سخت اقتصادی، بتوانیم مانند سال‌های گذشته پروژه‌های بیشتری را آغاز و به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ در اولویت مدیریت شهری

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شهروندان در جریان جنگ، گفت: یکی از اولویت‌های ویژه مدیریت شهری، رسیدگی به وضعیت همشهریانی بود که منازل آنها در جریان جنگ آسیب دیده است.

محمدی افزود: برای اسکان این افراد برنامه‌ریزی لازم انجام شد و همچنین موضوع تعمیرات جزئی منازل آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفت که اکنون این اقدامات به مراحل پایانی خود رسیده است.

وی تصریح کرد: برای این موضوع باید منابع مالی پیش‌بینی می‌شد و این اقدام انجام شد. حتی در مواردی، از برخی هزینه‌ها و پروژه‌های غیرضروری کاسته شد تا منابع بیشتری به مناطق و شهروندان آسیب‌دیده اختصاص پیدا کند.

پرداخت حقوق کارکنان بدون مشکل عمده

محمدی در ادامه درباره وضعیت هزینه‌های جاری شهرداری کرج و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اظهار کرد: با وجود کاهش درآمدها و شرایط اقتصادی دشوار، با تلاش مدیریت شهری و حمایت شورای شهر، مشکل عمده‌ای در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ایجاد نشده است.

وی گفت: مصوباتی که شورای شهر در زمینه مشوق‌های پرداختی شهروندان داشته و همچنین درآمدهای پایدار که از سال‌های گذشته پیش‌بینی شده بود، در شرایط فعلی به کمک مدیریت شهری آمده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: با وجود همه سختی‌ها، در حوزه حقوق و مزایا مشکل عمده‌ای نداشتیم و این موضوع حاصل تلاش مدیریت شهری، مدیران مناطق، رؤسای سازمان‌ها و اعضای شورای شهر است که در این شرایط سخت اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی در پایان گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که با مدیریت منابع و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، این دوره سخت اقتصادی را پشت سر بگذاریم و پس از بهبود شرایط، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.