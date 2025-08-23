  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

اجتماع هیئات مذهبی استان سمنان در مشهد برگزار شد

مشهد - همزمان با ایام پایانی ماه صفر و اجتماع هیئات مذهبی استان سمنان در صحن گوهرشاد حرم رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام پایانی ماه صفر، اجتماع هیئات مذهبی استان سمنان در صحن گوهرشاد حرم رضوی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد و دوست داران اهل بیت (ع) و پیرغلامان و ذاکران در این مراسم به عزاداری پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در این مراسم با اشاره به سیره سه معصوم (ع) تصریح کرد: ویژگی مشترک پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، در کنار کرامت و رأفت، ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با هجمه‌های دشمن به‌ویژه در عرصه رسانه بوده است.

حجت الاسلام علیرضا قنبری بیان کرد: سه معصوم بزرگوار در ایام پایانی صفر، در عین رحمت و کرامت، نماد ایستادگی در برابر دشمنان بودند؛ پیامبر اکرم (ص) با منافقان، امام حسن مجتبی (ع) با جنگ روانی معاویه و امام رضا (ع) با دسیسه ولایتعهدی مأمون، نشان دادند که رأفت الهی هیچ‌گاه به معنای سازش با ظلم نیست.

وی با اشاره به نقش رسانه در جنگ‌های امروز افزود: مردم زمان امام حسن (ع) نه با شمشیر، بلکه با شایعات شکست خوردند. امروز نیز دشمن با جنگ روایت‌ها، تحریف واقعیت‌ها و شایعه‌سازی در فضای رسانه‌ای به دنبال سست کردن ایمان و اعتماد مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان مقابله با این هجمه را در گرو «بصیرت رسانه‌ای و اعتماد نکردن به جریان تبلیغاتی دشمن» دانست و تأکید کرد: جبهه حق و باطل در همه زمان‌ها روشن بوده است. امروز نیز رسالت ما همان مقاومت در برابر فشارها و جنگ نرم دشمن است؛ مقاومتی که پیامبر (ص)، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) در عمل به ما آموختند.

این مراسم با قرائت روضه شهادت پیامبر اعظم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع) پایان یافت.

