گردشگری ظرفیت مغفول مانده توسعه در گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح یک مجتمع بزرگ گردشگری در شفت که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، بر ظرفیتهای بالای استان گیلان در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: توسعه این بخش نیازمند توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی است.
معصومی با بیان اینکه گیلان دارای دو قطب مهم کشاورزی و گردشگری است، افزود: در سالهای اخیر بهویژه در حوزه کشاورزی، به دلیل تغییرات مالکیتی و افزایش تعداد وراث، بهرهبرداری اقتصادی از اراضی شالیزاری برای بسیاری از مالکان توجیهپذیر نیست و در چنین شرایطی گردشگری میتواند بهعنوان جایگزینی پایدار و درآمدزا مورد حمایت قرار گیرد.
وی همچنین به وضعیت شهرستان شفت اشاره کرد و گفت: شفت در حال حاضر جزو ۳۱ شهرستان محروم کشور محسوب میشود، در حالی که از نظر جاذبههای طبیعی و مناطق بکر گردشگری، ظرفیتهای کمنظیری دارد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری در این منطقه نیازمند حمایت جدی وزارت میراث فرهنگی و همراهی استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی استان است.
معصومی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایتهای دولت و اجرای طرحهای زیرساختی، شهرستانهای فومن و شفت بتوانند جایگاه شایستهای در صنعت گردشگری کشور کسب کنند.
نظر شما