صالحی امیری: گیلان‌ یکی از مقاصد اصلی گردشگران خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه گردشگری استان گیلان با تأکید بر لزوم حمایت عملی از کسب و کارهای گردشگری در مناطق روستایی اظهار کرد: کارگاههای کمبازده و بومگردیهای فعال مشمول دریافت تسهیلات ویژه خواهند شد.
صالحی امیری افزود: در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی شامل ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق تسهیلات، ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی و سایر منابع بانکی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
نظارت بر بانکها و اولویتبندی طرحها
وی با بیان اینکه در صورت تخلف بانکها از تعهدات، بانک عامل تغییر خواهد کرد گفت: اولویت تخصیص منابع با طرحهایی است که بالای ۹۰ درصد پیشرفت دارند و سپس طرحهای ۷۰ و ۵۰ درصدی و در نهایت ۱۰ درصد منابع به طرحهای جدید اختصاص خواهد یافت.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به نقش استان گیلان در پذیرش جمعیت در بحران جنگ دوازده روزه گفت: بیش از ۹ میلیون نفر در این مدت توسط مردم گیلان با آغوش باز پذیرفته شدند و هتلها، بومگردیها و مجتمعهای گردشگری استان، اخلاق ایرانی، همدلی و انساندوستی را به نمایش گذاشتند..
صالحی امیری با اشاره به سیاستهای کلان دولت افزود: استراتژی رئیسجمهور بر پایه مقاومت در برابر تهدیدات و مذاکره برای تأمین منافع ملی بنا شده است و هدف اصلی ایجاد عدالت در توزیع خدمات و کاهش شکافهای اجتماعی است.
وی همچنین از تدوین برنامهای ۱۰ ساله برای توسعه گردشگری در استان گیلان خبر داد و پیشنهاد برگزاری همایش ملی سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری را مطرح کرد و گفت: این همایش باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی استانداری و شخص استاندار برگزار شود تا بستههای سرمایهگذاری بهصورت هدفمند ارائه شوند.
تسهیل واردات تجهیزات و تغییر کاربری اراضی
وزیر میراث فرهنگی در ادامه از تصویب مصوباتی در دولت برای تسهیل واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر گمرکی و معافیت ۸۰ درصدی عوارض ساختوساز در شهرها خبر داد و افزود: شهرداریها میتوانند با اعلام معافیت ۱۰۰ درصدی زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم کنند. این تصمیم برای نخستینبار در تاریخ گردشگری کشور اتخاذ شده است.
وی با تأکید بر قانونمداری در حوزه گردشگری گفت: بومگردیهای فاقد مجوز باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند که در غیر این صورت، پلمب خواهند شد قانون باید برای همه یکسان اجرا شود.
صالحی امیری با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان گیلان اظهار کرد: ۱۰ درصد ظرفیت گردشگری کشور در گیلان قرار دارد و این استان امن، زیبا و دارای زیرساختهای مناسب است که میتواند به قطب بزرگ گردشگری ایران تبدیل شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با تأکید بر جایگاه فرهنگی ایران گفت: ایران تنها یک جغرافیا نیست. روح ایران، فرهنگ و تمدن آن است و گیلان بهعنوان نگین درخشان این میراث، شایسته توجه ویژه و سرمایهگذاری گسترده است.
