به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح یک مجتمع گردشگری شهرستان شفت با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری هدفمند در مناطق محروم، گفت: شفت یکی از مناطق بکر و مستعد گردشگری استان گیلان است که با توسعه زیرساختهای مناسب میتواند به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود.
وی افزود: این مجتمع نمونهای موفق از سرمایهگذاری هدفمند در مناطق کمتر توسعهیافته است که علاوه بر ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی منطقه را نیز به دنبال خواهد داشت.
صالحی امیری با بیان اینکه دولت با تمام توان از پروژههای توسعه پایدار گردشگری و حفظ میراث فرهنگی حمایت میکند، ادامه داد: امیدواریم با همکاری بخش خصوصی، استانداری و نمایندگان مجلس بتوانیم مسیر رشد گردشگری در شهرستانهایی مانند شفت را هموارتر کنیم و این مناطق را در نقشه گردشگری ملی برجستهتر سازیم.
وزیر میراث فرهنگی در پایان تأکید کرد که توجه به مناطق کمتر توسعهیافته و حمایت هدفمند از آنها میتواند تحول بزرگی در صنعت گردشگری کشور ایجاد کند.
نظر شما