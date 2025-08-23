توقیف پژو ۲۰۷ با ۱۲۰ میلیون خلافی در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسفندانی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ با بیش از ۱۲ میلیون تومان خلافی خبر داد.

اسفندانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس راه حین کنترل تردد در محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ را متوقف کردند که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد این خودرو دارای بیش از ۱۲ میلیون تومان خلافی پرداخت‌نشده است.

وی افزود: با توجه به میزان بالای خلافی، برابر مقررات، خودرو توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان باید نسبت به پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی خود اقدام کرده و از تردد با خودروهای دارای خلافی بالا خودداری کنند، چرا که پلیس برابر قانون با این‌گونه موارد برخورد خواهد کرد.