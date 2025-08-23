  1. استانها
  2. کرمان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

استقرار تیم راهداری کرمان در پایانه مشهد برای بازگشت زائران

استقرار تیم راهداری کرمان در پایانه مشهد برای بازگشت زائران

کرمان- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان از استقرار تیم اعزامی این اداره کل در پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد برای بازگشت زائران کرمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهند شفق گفت: با توجه به حجم بالای زائران کرمانی که در ایام زیارتی به مشهد مقدس مشرف شده‌اند، تیم اعزامی این اداره کل در پایانه امام رضا (ع) مشهد حضور یافته و با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، هماهنگی‌های لازم برای تأمین ناوگان برای بازگشت به‌موقع زائران به استان کرمان انجام می‌شود.

وی افزود: نظارت بر عملکرد شرکت‌های مسافری، مدیریت ناوگان و رسیدگی به درخواست‌های زائران از جمله مهم‌ترین وظایف تیم اعزامی است تا روند بازگشت زائران به‌صورت منظم و بدون مشکل انجام شود.

شفق تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه راهداری استان کرمان در این ایام بر تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب حمل‌ونقلی متمرکز شده است.

