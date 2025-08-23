استقرار تیم راهداری کرمان در پایانه مشهد برای بازگشت زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، سهند شفق گفت: با توجه به حجم بالای زائران کرمانی که در ایام زیارتی به مشهد مقدس مشرف شده‌اند، تیم اعزامی این اداره کل در پایانه امام رضا (ع) مشهد حضور یافته و با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، هماهنگی‌های لازم برای تأمین ناوگان برای بازگشت به‌موقع زائران به استان کرمان انجام می‌شود.

وی افزود: نظارت بر عملکرد شرکت‌های مسافری، مدیریت ناوگان و رسیدگی به درخواست‌های زائران از جمله مهم‌ترین وظایف تیم اعزامی است تا روند بازگشت زائران به‌صورت منظم و بدون مشکل انجام شود.

شفق تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه راهداری استان کرمان در این ایام بر تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب حمل‌ونقلی متمرکز شده است.