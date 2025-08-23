  1. استانها
  2. خوزستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

قاتل فراری در کمتر از ۲ ساعت توسط پلیس دزفول دستگیر شد

دزفول- فرمانده انتظامی شهرستان دزفول از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله یاری زاده عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از مناطق شهرستان دزفول با استفاده از سلاح سرد و متواری شدن از صحنه جرم، موضوع دستگیری قاتل فراری به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ شهید حاجی مراد نادری با حضور به موقع در صحنه جرم و تسلط اطلاعاتی خود موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه متهم شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، وی را در کمتر از دو ساعت از ارتکاب جرم در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ضمن کشف چاقو به کار رفته در قتل، تصریح کرد: متهم در تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس به بزه انتسابی معترف و علت و انگیزه خود را اختلافات قبلی مطرح کرد.

سرهنگ یاری زاده عنوان کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

