تقدیر آیت الله حسینی بوشهری از برگزاری مراسم اربعین استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری آمده است: اربعین حسینی، آنچنان که در کلام ائمه اطهار (علیهم‌السلام) تبیین شده، جایگاهی رفیع و عظمتی بی‌کران دارد.

این حرکت عظیم زائران اربعین، نشان از ایمان راستین و تمسک به ولایت است و همان‌گونه که امام حسن عسکری (علیه السلام) زیارت اربعین را از نشانه‌های مؤمن برشمرده‌اند، مؤید عمق این سنت حسنه است.

این حماسه، تجلی‌گاه «امت واحده» اسلامی است که با محوریت عشق به حسین (علیه‌السلام)، وحدت و همبستگی را متجلی می‌سازد و به مثابه «تمدن‌سازی نوین اسلامی» عمل می‌کند.

بی‌تردید خدمت به زائران اربعین حسینی، ارزشی والا دارد و هر اقدامی در این مسیر، مشمول الطاف الهی و شفاعت معصومین (علیهم‌السلام) خواهد بود.

شایان ذکر است که شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات اربعین در هر سال هستیم که نشان از اخلاص و ارادت روزافزون شیعیان دارد و نویدبخش تحقق آرمان‌های قیام حسینی و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از همه خادمان با اخلاص مواکب حسینی، خیّرین، ستاد بازسازی عتبات عالیات و مسئولین ذی ربط استان بوشهر که در سطح استان، مناطق مرزی، نجف اشرف، کوفه، تمام مسیرهای منتهی به حرم اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و کربلای معلی، در ایام پرفیض قبل و روز اربعین حسینی، با خلوص نیت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) خدمت‌گزاری کردند ادای احترام و تشکر می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، اجر و توفیقات روزافزون مسئلت دارم و امیدوارم همواره تحت عنایات حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و در سایه لطف حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) محفوظ و مؤید باشید.