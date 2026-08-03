امام جمعه بوشهر: اربعین حسینی امتداد پیام مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در مراسم رونمایی از کتیبه «همعهدی خادمان بوشهر طریقالحسین» حماسه اربعین را جوششی پایانناپذیر و متصل به ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (روحی فداه) دانست و بر نقش آموزههای حسینی در ایستادگی جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.
اربعین؛ حماسهای تاریخی و متصل به حکومت حسینی
نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر با اشاره به ریشههای تاریخی و معنوی حرکت اربعین گفت: اربعین، همان حماسهای است که از کربلای سال ۶۱ هجری قمری آغاز شده و جوششی است که تا ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) ادامه خواهد داشت. قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پایانناپذیر است و سرانجام این حرکت عظیم، با ظهور حضرت مهدی (عج) و آغاز حکومت جهانی حسینی رقم خواهد خورد.
پیام اربعین در عصر حاضرایستادگی جبهه مقاومت در برابر شرارت جهانی است
وی اربعین حسینی را در شرایط کنونی، پیامآور آموزههای بزرگ اسلامی برای تمامی ایثارگران و آزادگان جهان دانست و افزود: یکی از مهمترین آموزههای اربعین در عصر حاضر، قیام جبهه مقاومت و تمامی مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی، آمریکای جهانخوار و تمام کشورهایی است که کانون شرارت جهانی و حمایت از ظلم هستند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» خاطرنشان کرد: شعاری که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تاریخ داد، «شعارِ باید برخاست» است. این پیام ماندگار تأکید دارد که باید در برابر دشمنان با هر شکل، به هر صورت و با تمام توان ایستاد. امروز نیز وظیفه شرعی تمامی مکلفین است که در مقابل ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بایستند، خونخواه رهبر شهیدمان باشند و به هر شکل ممکن این مسئولیت خطیر را به انجام برسانند.
تجلیل از خادمان اربعین و افتخار استان بوشهر به عنوان «طریقالبشت»
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از تمامی موکبداران و خادمان زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: خدمترسانی به زائران مسیر کربلا، توفیقی بس بزرگ است. خادمان باید بدانند که به دلدادگان آستان حضرت سیدالشهدا (ع) خدمت میکنند؛ همان شخصیتی که پیامبر اکرم (ص) در حدیثی شأن محبین او را چنین بیان فرمودند: «حذیفة بن یمان روایت میکند که روزی پیامبر (ص) دست حسین بن علی (ع) را گرفته بود و میفرمود: این حسین بن علی است، او را بشناسید. به خدا قسم او، محبین او و محبینِ محبینِ او همگی در بهشت هستند.»
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان با ابراز خرسندی از روحیه ولایتمداری و حسینی مردم استان تصریح کرد: هر کس محبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در دل داشته باشد، در مسیر بهشت قرار گرفته است.
وی گفت: استان بوشهر، استان «طریقالبهشت» است و این عنوان، افتخاری بزرگ برای مردم این دیار به شمار میرود. امیدوارم این توفیق خدمترسانی روزافزون بوده و شامل عنایات و توجهات ویژه حضرت بقیةالله الاعظم (عج) قرار گیرد.
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