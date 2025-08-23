کشته شدن نظامی رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی این رژیم در غزه خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که در حادثه امنیتی در خان یونس در جنوب غزه یک نظامی این رژیم کشته شده است.

این درحالی است که دقایقی قبل رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حادثه سختی امنیتی و انتقال مجروحان این حادثه از سوی بالگردهای ارتش این رژیم خبر داده بودند.

گفتنی است که مبارزان مقاومت با انجام عملیات ترکیبی و نیز عملیات استشهادی و از فاصله صفر ضربه‌های مهلکی به نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه وارد می‌کنند.