۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۴

دلدادگی خادمین مواکب شهدایی در ایام سوگواری ائمه اطهار

شاهرود- خادمین مواکب شهدایی استان سمنان در ایام سوگواری ائمه اطهار در محرم و صفر سنگ تمام گذاشتند.

