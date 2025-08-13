  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۱۴

خدمت‌رسانی به زائران اربعین نیازمند روحیه جهادی است

خدمت‌رسانی به زائران اربعین نیازمند روحیه جهادی است

سامرا - رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:تلاش بی‌وقفه برای خدمت رسانی به زائران اربعین نیازمند روحیه و اراده جهادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خاموشی بامداد چهارشنبه از فعالیت شبانه‌روزی موکب حضرت علی اصغر و امامزادگان علیه‌السلام استان مازندران در شهر مقدس سامرا بازدید کرد.

وی حضور خادمان امامزادگان در مواکب اوقاف را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: خادمین امامزادگان با خادمی مواکب اربعین حسینی، ارادت خود را به امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) در عمل به اثبات می‌رسانند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با مشاهده فعالیت شبانه‌روزی موکب اوقاف مازندران در شهر مقدس سامرا ضمن قدردانی از خادمین این موکب، گفت: تلاش بی‌وقفه برای خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی نیازمند روحیه و اراده جهادی بوده که این مسئله در مجموعه اوقاف مازندران قابل مشاهده است.

کد خبر 6559026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها