به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خاموشی بامداد چهارشنبه از فعالیت شبانه‌روزی موکب حضرت علی اصغر و امامزادگان علیه‌السلام استان مازندران در شهر مقدس سامرا بازدید کرد.

وی حضور خادمان امامزادگان در مواکب اوقاف را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: خادمین امامزادگان با خادمی مواکب اربعین حسینی، ارادت خود را به امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) در عمل به اثبات می‌رسانند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با مشاهده فعالیت شبانه‌روزی موکب اوقاف مازندران در شهر مقدس سامرا ضمن قدردانی از خادمین این موکب، گفت: تلاش بی‌وقفه برای خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی نیازمند روحیه و اراده جهادی بوده که این مسئله در مجموعه اوقاف مازندران قابل مشاهده است.