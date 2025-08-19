به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیام مشترکی درپی برگزاری باشکوه اربعین حسینی (علیه‌السلام) تقدیر و تشکر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَةُ النِّجاة»

رزمایش عظیم و بی‌بدیل اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ شمسی و ۱۴۴۷ قمری بار دیگر جلوه‌های ناب ایمان، اخلاص و دلدادگی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را در سراسر مسیرهای منتهی به عتبات عالیات به تصویر کشید. استان کرمانشاه، به‌عنوان دروازه کربلا، همچون سال‌های گذشته افتخار میزبانی شایسته بخش بزرگی از این حرکت عظیم و دست کم ۶۰ درصد از کل زائران اربعین را بر عهده داشت و مرز تاریخی و بین‌المللی خسروی بار دیگر شاهد حضور پرشور و گسترده عاشقان حسینی شد.

امسال با برنامه ریزی، پیگیری، تلاش‌های گسترده و همت جمعی، نزدیک به یک میلیون زائر از مرز خسروی به سهولت تردد کردند که نسبت به سال گذشته رشدی چشمگیر از نظر کمی و کیفی داشت. طی بیش از بیست روز منتهی به اربعین حسینی، موج خدمت‌رسانی در جای‌جای استان کرمانشاه از ورودی کنگاور تا خروجی مرز خسروی و مرز مهران در استان ایلام جاری بود و موکب‌های برادران اهل سنت و اهل حق هم در کنار سایر مواکب، صحنه‌های کم‌نظیری از وحدت و برادری و عشق به حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام) را به نمایش گذاشتند.

این میزبانی عاشقانه با هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه خادمین اربعین، مسئولان و اعضای کمیته‌های هجده‌گانه ستاد اربعین استان که شبانه‌روزی و با دل و جان خدمت کردند، اعضای محترم مجمع نمایندگان استان در مجلس و اعضای ارجمند شورای تأمین استان، نیروهای خدوم امنیتی و انتظامی، جان‌برکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرافرازان ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای مخلص مرزبانی، نهادهای انقلابی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، هیئت‌های مذهبی و مواکب مردمی، بخش خصوصی، گروه‌های جهادی و مردمی، اصحاب تلاشگر رسانه و اطلاع‌رسانی، موجب رضایتمندی گسترده زائران و تثبیت جایگاه استان کرمانشاه به‌عنوان دروازه کربلا و بزرگ‌ترین میزبان زائران اربعین کشور در بین همه استان‌ها گردید. ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و عمرانی، افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها، توسعه گیت‌های تردد و مواکب، تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی و تسهیل فرآیند عبور از مرز، از جمله اقداماتی بود که مشقت راه را برای زائران عزیز به میزان قابل توجهی کاهش داد و سبب رضایتمندی آن‌ها شد.

اکنون که عملیات اربعین ۱۴۰۴ شمسی و ۱۴۴۷ قمری با لطف خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و با حمایت‌های رئیس جمهور محترم و همراهی‌های دولت چهاردهم با موفقیت به پایان رسیده است، بر خود فرض می‌دانیم از تک‌تک مردم شریف و مهمان‌نواز کرمانشاه، خادمان حسینی در جای‌جای استان و همه دست‌اندرکارانی که با حضور، همت و تلاش بی‌وقفه خود این حماسه باشکوه را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمائیم. همچنین از حمایت‌های مجموعه وزارت کشور و وزارت خارجه، به‌ویژه توجهات وزیر محترم کشور و رئیس گرامی ستاد مرکزی اربعین، سپاسگزاری می‌کنیم و قدردان میزبانی و همراهی شایسته ملت و مسئولان آگاه کشور عراق به‌ویژه استان دیالی هستیم.

از درگاه پروردگار متعال، قبولی خدمات همه خادمین و زائرین حسینی، و توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به دین، نظام اسلامی و مردم عزیز مسئلت می‌نمائیم.