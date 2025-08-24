  1. استانها
سیره مردم دارانه امام رضا(ع) مهم‌ترین جلوه مهربانی ایشان است

زنجان- امام جمعه سلطانیه  با بیان اینکه سیره مردم دارانه امام رضا(ع) مهم‌ترین جلوه مهربانی ایشان است، گفت: امام رضا(ع)جلوه رحمت الهی، پناه دل‌های شکسته، الگوی تواضع در اجتماع هستند.

سید عمران حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای امام رضا علیه‌السلام در میان اهل‌بیت (ع) گفت: آن حضرت جلوه‌گاه رحمت سابقه الهی و مظهر رأفت محسوس خداوند است.

وی افزود: در میان ائمه علیهم‌السلام، امام رضا (ع) مظهر اسم الهی «مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ» است. مرحوم علامه طباطبایی (ره) تأکید داشت: همه امامان لطف دارند، اما لطف امام رضا محسوس است.

حسینی نسب ادامه داد: هر کس وارد حرم مطهر رضوی می‌شود، با تمام وجود رأفت و مهربانی امام را حس می‌کند و این همان رحمت سابق الهی است که در وجود آن حضرت تجلی یافته است.

امام جمعه سلطانیه در ادامه به صفت «سریع‌الرضا» اشاره کرد و گفت: همان‌طور که در دعای کمیل خداوند را سریع‌الرضا می‌خوانیم، این حقیقت در وجود امام رضا علیه‌السلام آشکار است؛ به گونه‌ای که دل‌ها در دست اوست و هر کس به حضرت پناه ببرد، آرامش می‌یابد.

حسینی‌نسب در تبیین سیره اجتماعی امام هشتم خاطرنشان کرد: امام رضا علیه‌السلام در برابر اسراف سختگیر بودند؛ روزی غلامان میوه‌ای را نیم‌خورده دور انداختند که حضرت فرمود: اگر شما بی‌نیازید، دیگران نیازمندند. همچنین در اوج تواضع، همه خدمتکاران خود را بر سر یک سفره می‌نشاندند و می‌فرمودند: پروردگار همه یکی است، پدر و مادر همه یکی است و معیار برتری تنها عمل است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه گسترش تشیّع و آغاز شبکه سازی عظیم شیعیان از برکات حضور امام رضا (ع) در ایران است، گفت: امام رضا (ع) الگویی کامل از کرامت و اخلاق است.

حسینی نسب درباره سیره عبادی امام نیز تصریح کرد: حضرت رضا (ع) عاشق عبادت بودند؛ نماز را در وقت می‌خواندند، بسیاری از روزها روزه‌دار بودند، شب‌ها به تهجد می‌پرداختند و قرآن را به گونه‌ای تلاوت می‌کردند که گاه در سه روز و گاه در یک روز ختم می‌نمودند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه سیره مردم دارانه امام رضا (ع) مهم‌ترین جلوه مهربانی ایشان است، گفت: امام رضا (ع) جلوه رحمت الهی، پناه دل‌های شکسته، الگوی تواضع در اجتماع و نمونه کامل عبودیت در برابر پروردگار هستند.

