سید عمران حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای امام رضا علیه‌السلام در میان اهل‌بیت (ع) گفت: آن حضرت جلوه‌گاه رحمت سابقه الهی و مظهر رأفت محسوس خداوند است.

وی افزود: در میان ائمه علیهم‌السلام، امام رضا (ع) مظهر اسم الهی «مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ» است. مرحوم علامه طباطبایی (ره) تأکید داشت: همه امامان لطف دارند، اما لطف امام رضا محسوس است.

حسینی نسب ادامه داد: هر کس وارد حرم مطهر رضوی می‌شود، با تمام وجود رأفت و مهربانی امام را حس می‌کند و این همان رحمت سابق الهی است که در وجود آن حضرت تجلی یافته است.

امام جمعه سلطانیه در ادامه به صفت «سریع‌الرضا» اشاره کرد و گفت: همان‌طور که در دعای کمیل خداوند را سریع‌الرضا می‌خوانیم، این حقیقت در وجود امام رضا علیه‌السلام آشکار است؛ به گونه‌ای که دل‌ها در دست اوست و هر کس به حضرت پناه ببرد، آرامش می‌یابد.

حسینی‌نسب در تبیین سیره اجتماعی امام هشتم خاطرنشان کرد: امام رضا علیه‌السلام در برابر اسراف سختگیر بودند؛ روزی غلامان میوه‌ای را نیم‌خورده دور انداختند که حضرت فرمود: اگر شما بی‌نیازید، دیگران نیازمندند. همچنین در اوج تواضع، همه خدمتکاران خود را بر سر یک سفره می‌نشاندند و می‌فرمودند: پروردگار همه یکی است، پدر و مادر همه یکی است و معیار برتری تنها عمل است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه گسترش تشیّع و آغاز شبکه سازی عظیم شیعیان از برکات حضور امام رضا (ع) در ایران است، گفت: امام رضا (ع) الگویی کامل از کرامت و اخلاق است.

حسینی نسب درباره سیره عبادی امام نیز تصریح کرد: حضرت رضا (ع) عاشق عبادت بودند؛ نماز را در وقت می‌خواندند، بسیاری از روزها روزه‌دار بودند، شب‌ها به تهجد می‌پرداختند و قرآن را به گونه‌ای تلاوت می‌کردند که گاه در سه روز و گاه در یک روز ختم می‌نمودند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه سیره مردم دارانه امام رضا (ع) مهم‌ترین جلوه مهربانی ایشان است، گفت: امام رضا (ع) جلوه رحمت الهی، پناه دل‌های شکسته، الگوی تواضع در اجتماع و نمونه کامل عبودیت در برابر پروردگار هستند.