به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی عصر پنجشنبه در شورای اداری استان با بیان اینکه از ابتدای دوره سیزدهم تاکنون اقدامات خوبی در استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است، گفت: ۹۸ استان روستاهای مازندران از اینترنت پرسرعت برخوردار شدند و در این زمینه ۱۰ درصد رشد را در این حوزه شاهد بودیم.

وی گفت: دو هزار و ۴۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد، گفت: ضریب نفوذ ما در پهنای باند در گذشته ۱۱۵ بود که اکنون به ۱۳۷.۴۷ رسیده است و رشد را در این حوزه شاهد بودیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در استان مازندران گفت: تا هفته دولت این طرح تمامی شهرهای استان استان می‌شود.

اعزی با عنوان این که در فاز اول ۳۰۰ روستا به فیبر نوری متصل شدند، گفت: در فاز دوم نیز ۳۰۳ روستا به این طرح مجهز شدند و در دولت سیزدهم ۳۴۲ کیلومتر فیبر نوری در روستاها احداث شد که این میزان در دولت قبلی ۹۲ کیلومتر بوده است و به زودی مازندران در حوزه ارتباط روستایی سبز می‌شود.

ایجاد ۸۰ سایت ارتباطی

علی نوروزی مدیر عامل مخابرات استان مازندران نیز شمار سایت‌های ابلاغ شده برای احداث را در استان ۱۶۵ سایت اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸۰ سایت تاکنون راه‌اندازی شده و ۳۷ سایت در محله فونداسیون و نصب دکل و فونداسیون قرار دارد که به زودی راه اندازی می‌شود.

وی کل اعتبارات حوزه ارتباطات در استان مازندران را با سه هزار و ۷۰۰ پروژه در دولت سیزدهم بیش از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.