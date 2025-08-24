  1. استانها
آتش سوزی کوه شروه دشمن زیاری بعد از سه روز مهار شد

دهدشت-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه از مهار آتش سوزی کوه شروه دشمن زیاری بعد از سه روز خبر داد.

علی کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی کوه شروع دشمن زیاری کهگیلویه که از بامداد ۳۱ مرداد آغاز شده بود بعد از سه روز مهار شد.

وی افزود: در پی این آتش سوزی ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کهگیلویه طعمه حریق شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه تصریح کرد: آتش سوزی در مقطعی روز اول مهار شد اما به علت وزش باد شدید مجدد شعله ور شد و به همین علت مهار کامل آن طول کشید.

وی اضافه کرد: نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه در منطقه حضور دارند تا منطقه مورد نظر را پایش کنند.

