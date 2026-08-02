علی کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از وقوع آتشسوزی در حومه غربی شهر دهدشت خبر داد و اظهار کرد: این آتشسوزی از ساعت ۱۵ امروز در منطقهای مرتعی واقع در حومه غربی دهدشت که در ۱۵ کیلومتری شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه، قرار دارد آغاز شده و نیروهای عملیاتی از همان ساعات اولیه برای مهار آن وارد عمل شدند.
وی افزود: حریق در منطقهای مرتعی که میان چهار طایفه قرار دارد رخ داده و علت وقوع آن تاکنون مشخص نشده و در دست بررسی است.
مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه وسعت دقیق عرصه دچار حریق پس از اطفای کامل و پایش منطقه مشخص خواهد شد، تصریح کرد: با تلاش نیروهای حاضر در صحنه، پیشبینی میشود آتشسوزی تا نیمهشب به طور کامل مهار شود.
کریمی تاکید کرد: در عملیات اطفای حریق، نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج و نیروهای مردمی حضور فعال دارند و تلاشها برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصههای مرتعی ادامه دارد.
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