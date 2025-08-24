  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۴

افتتاح پروژه‌های هفته دولت در بوشهر آغاز شد

افتتاح پروژه‌های هفته دولت در بوشهر آغاز شد

بوشهر- با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان بوشهر،افتتاح پروژه‌های هفته دولت در بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در آئین بهره‌برداری از ۲ پروژه اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده و برای تحقق این مهم نهایت توان خود را به کار می‌گیریم.

وی افزود: اکنون ۲ طرح اقتصادی شامل کارخانه تولید لامپ و همچنین کارخانه تولید فندک و اسباب‌بازی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت که مجموعاً ۲۳۶ شغل جدید ایجاد کرده‌اند.

دکتر زارع تصریح کرد: کارخانه تولید لامپ و ریسه‌های ال. ای. دی با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومان، ۴۰ شغل جدید ایجاد کرده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: کارخانه تولید فندک و اسباب‌بازی نیز با سرمایه‌گذاری ۱۲۷ میلیارد تومان در فاز نخست، بیش از ۱۹۶ شغل جدید ایجاد کرده است.

کد خبر 6568895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها