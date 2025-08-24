به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در آئین بهره‌برداری از ۲ پروژه اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده و برای تحقق این مهم نهایت توان خود را به کار می‌گیریم.

وی افزود: اکنون ۲ طرح اقتصادی شامل کارخانه تولید لامپ و همچنین کارخانه تولید فندک و اسباب‌بازی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت که مجموعاً ۲۳۶ شغل جدید ایجاد کرده‌اند.

دکتر زارع تصریح کرد: کارخانه تولید لامپ و ریسه‌های ال. ای. دی با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومان، ۴۰ شغل جدید ایجاد کرده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: کارخانه تولید فندک و اسباب‌بازی نیز با سرمایه‌گذاری ۱۲۷ میلیارد تومان در فاز نخست، بیش از ۱۹۶ شغل جدید ایجاد کرده است.