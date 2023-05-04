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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

استاندار بوشهر:

مردم استان بوشهر در احداث کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند

مردم استان بوشهر در احداث کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: از مردم استان بوشهر به ویژه شهرستان گناوه درخواست می‌کنم که سرمایه‌های خود را برای رونق تولید و احداث کارخانه‌های تولیدی سرمایه گذاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر پنج شنبه در حاشیه آئین آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید لوازم خانگی در شهرستان گناوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان گناوه از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و مزیت‌های خوبی برای احداث کارخانه و تولید کالاهای مورد نیاز کشور برخوردار است.

استاندار بوشهر افزود: بندر گناوه یک شهر بندری و ساحلی است که کالاهای مختلف به شکل ساخته شده از این طریق وارد شهرستان می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذارانی در این شهرستان دارای ثروت و سرمایه هستند گفت: رویکرد جدید سرمایه داران ما در استان بوشهر به خصوص در شهرستان گناوه، رفتن به سمت تولید کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است که رویکرد ارزشی و ارزشمندی است.

مردم استان بوشهر در احداث کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند

وی بیان کرد: امروز عملیات اجرایی کارخانه تولید لوازم خانگی در شهرستان گناوه آغاز شد و بنا است که در یک دوره ۶ ماهه در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال اولین فاز این کارخانه به بهره برداری برسد.

استاندار بوشهر یادآور شد: این کارخانه، یک کارخانه تولید لوازم خانگی است و بخشی از کالاها که در حال حاضر به صورت ساخته شده از کشورهای خارج وارد کشور می‌شود، به شکل قطعات وارد این کارخانه خواهد شد و در اینجا تولید کالا می‌شود که بخشی برای مصرف داخلی و بخشی نیز می‌تواند صادر شود.

وی گفت: از مردم استان بوشهر به ویژه شهرستان گناوه درخواست می‌کنم که سرمایه‌های خود را برای رونق تولید و احداث کارخانه سرمایه گذاری کنند.

مردم استان بوشهر در احداث کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند

وی بیان کرد: احداث کارخانه دارای چند مزیت است که اولین مزیت آن است که برای سرمایه گذار ایجاد ارزش افزوده می‌کند و علاوه بر آن و از همه مهم‌تر احداث کارخانه ایجاد شغل می‌کند و از آنجا که ما نسبت به جوانان و فرزندانمان مسئولیت داریم از نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده باید استفاده کنیم و برای جوانان ایجاد شغل کنیم.

وی گفت: لذا از همه سرمایه گذاران می‌خواهم که در عرصه رونق تولید و احداث کارخانه وارد و مشارکت کنند و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر نیز تمام پشتیبانی خود را در این زمینه به کار می‌گیرند.

وی گفت: تمام فرایند این کارخانه از صدور مجوز تا آغاز عملیات اجرایی در کمتر از چهار ماه طی شده و همه استان بسیج شد تا امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی کارخانه باشیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: این روندی است که ما در استان پیش گرفته‌ایم و سرعت کارها را برای اینگونه کارها و کلنگ زنی‌ها بالا می بریم و شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه و احداث کارخانه در سطح استان و شهرستان گناوه خواهیم بود.

مردم استان بوشهر در احداث کارخانه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند

کد مطلب 5771404

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