به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر پنج شنبه در حاشیه آئین آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید لوازم خانگی در شهرستان گناوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان گناوه از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و مزیت‌های خوبی برای احداث کارخانه و تولید کالاهای مورد نیاز کشور برخوردار است.

استاندار بوشهر افزود: بندر گناوه یک شهر بندری و ساحلی است که کالاهای مختلف به شکل ساخته شده از این طریق وارد شهرستان می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذارانی در این شهرستان دارای ثروت و سرمایه هستند گفت: رویکرد جدید سرمایه داران ما در استان بوشهر به خصوص در شهرستان گناوه، رفتن به سمت تولید کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است که رویکرد ارزشی و ارزشمندی است.

وی بیان کرد: امروز عملیات اجرایی کارخانه تولید لوازم خانگی در شهرستان گناوه آغاز شد و بنا است که در یک دوره ۶ ماهه در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال اولین فاز این کارخانه به بهره برداری برسد.

استاندار بوشهر یادآور شد: این کارخانه، یک کارخانه تولید لوازم خانگی است و بخشی از کالاها که در حال حاضر به صورت ساخته شده از کشورهای خارج وارد کشور می‌شود، به شکل قطعات وارد این کارخانه خواهد شد و در اینجا تولید کالا می‌شود که بخشی برای مصرف داخلی و بخشی نیز می‌تواند صادر شود.

وی گفت: از مردم استان بوشهر به ویژه شهرستان گناوه درخواست می‌کنم که سرمایه‌های خود را برای رونق تولید و احداث کارخانه سرمایه گذاری کنند.

وی بیان کرد: احداث کارخانه دارای چند مزیت است که اولین مزیت آن است که برای سرمایه گذار ایجاد ارزش افزوده می‌کند و علاوه بر آن و از همه مهم‌تر احداث کارخانه ایجاد شغل می‌کند و از آنجا که ما نسبت به جوانان و فرزندانمان مسئولیت داریم از نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده باید استفاده کنیم و برای جوانان ایجاد شغل کنیم.

وی گفت: لذا از همه سرمایه گذاران می‌خواهم که در عرصه رونق تولید و احداث کارخانه وارد و مشارکت کنند و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر نیز تمام پشتیبانی خود را در این زمینه به کار می‌گیرند.

وی گفت: تمام فرایند این کارخانه از صدور مجوز تا آغاز عملیات اجرایی در کمتر از چهار ماه طی شده و همه استان بسیج شد تا امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی کارخانه باشیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: این روندی است که ما در استان پیش گرفته‌ایم و سرعت کارها را برای اینگونه کارها و کلنگ زنی‌ها بالا می بریم و شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه و احداث کارخانه در سطح استان و شهرستان گناوه خواهیم بود.