پنج طرح تولیدی صنعتی در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر در حاشیه افتتاح طرح‌های صنعتی در شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران اظهار داشت: کل سرمایه‌گذاری برای این تعداد طرح 50 میلیارد ریال است که 16 میلیارد ریال از این اعتبار از محل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و مابقی از محل سرمایه‌گذاری شخصی تامین شده است.

ابوطالب شفقت ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها 124 نفر نیز مشغول به‌کارشده‌اند.

وی تصریح کرد: امیدواریم سال‌آینده سال شکوفایی اقتصادی باشد تا سهم فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در استان بوشهر افزایش یابد.

کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف و انواع بطری‌های پت و پرپت با ظرفیت تولید 400 تن در زمینی به مساحت هزار و 343 متر مربع افتتاح شد.

کل سرمایه‌گذاری این طرح 16 میلیارد و 254 میلیون ریال است که هشت هزار و 440 میلیون ریال تسهیلات نیز از محل بنگاه‌های زودبازده به این طرح اختصاص یافته و 30 نفر اشتغال را نیز بوجود آورده است.

همچنین کارخانه شیمی فام تولید کننده پلاستوفوم نیز با ظرفیت سه هزار تن در سال افتتاح شد.

کل سرمایه‌گذاری برای این طرح یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده و یک میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی به این طرح اختصاص یافت.

مساحت این کارخانه 9 هزار متر مربع است و با افتتاح آن 24 نفر مشغول به‌کار شدند.

امروز همچنین کارخانه تولید لامپ کم مصرف در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و اشتغال 20 نفر به بهره‌برداری رسید.

برای راه‌اندازی این کارخانه یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

کارخانه صنایع و مصنوعات چوبی نیز در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با حضور استاندار به بهره‌برداری رسید.

کل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این طرح پنج هزار و 631 میلیون ریال است و چهار هزار و 800 میلیون ریال نیز از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافت.

میزان تولید این کارخانه 14 هزار و 600 متر مربع انواع محصولات چوبی است و 18 نفر نیز در این کارخانه مشغول به کار شده‌اند.

همچنین کارخانه تولید شناورهای دریایی نیز در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در زمینی به مساحت 5500 متر مربع و با اشتغال 50 نفر به بهره‌برداری رسید.

میزان تولید این کارخانه 30 فروند شناور در سال است.