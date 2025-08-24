فعالیت ۲۱ مزرعه پرورش ماهی در قفس در پشت سد سیمره بدره

رضا سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ذخیره بیش از سه میلیارد مترمکعب آب در دریاچه پشت سد سیمره، این منطقه را به یکی از مستعدترین بسترهای کشور برای پرورش ماهی در قفس تبدیل کرده است.

وی افزود: وجود منابع آبی غنی و سدهای متعدد، استان ایلام را در ردیف موفق‌ترین استان‌ها در این صنعت قرار داده است.

وی ادامه داد: تنها در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار تن ماهی در قفس‌های داخلی و دریایی کشور تولید شد که نزدیک به نیمی از این میزان به استان ایلام تعلق دارد.

سلیمانی با اشاره به فعالیت ۲۱ مزرعه پرورش ماهی در قفس در پشت سد سیمره، گفت: این مراکز روزانه هشت ساعت مشغول به فعالیت هستند و بیش از ۲۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه برای فروش بچه‌ماهی‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و کیفیت بالای آب دریاچه که همانند آب جاری رودخانه است، همین امر موجب شده محصولات ما از نظر سلامت و طعم در سطح بالایی قرار گیرد.

مدیر شیلات استان درباره برنامه‌های توسعه‌ای ابراز داشت: در صورت بهسازی مسیرهای دسترسی، احداث صنایع فرآوری و بسته‌بندی، راه‌اندازی کارخانجات خوراک آبزیان و سردخانه‌های استاندارد و همچنین تسهیل صادرات از طریق گمرک مرزی مهران، می‌توانیم ظرفیت تولید را به شکل چشمگیری افزایش دهیم.

وی ادامه داد: هم‌اکنون مرحله دوم طرح پرورش ماهی در قفس با ظرفیت تولید هزار تن ماهی در آب‌های پشت دریاچه سد سیمره در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل آن، سهم استان در بازار داخلی و صادراتی بیش از پیش افزایش یابد.