خواست صدها چهره سینمای ایتالیا از جشنواره ونیز: کنار فلسطین بایستید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، تونی سرویلو، مارکو بلوکیو، آلبا رورواچر و ماتئو گارونه از جمله صدها چهره سینمایی ایتالیا هستند که با امضای نامهای سرگشاده از جشنواره فیلم ونیز خواستهاند تا درباره بحران انسانی در غزه موضعگیری کند.
امضاءکنندگان که دربرگیرنده متخصصانی از دیگر نقاط جهان هم هستند، تحت لوای «ونیز برای فلسطین» این نامه را منتشر کردهاند.
با این نامه سرگشاده امضاءکنندگان از جشنواره فیلم ونیز خواستند که کل این مجموعه شامل نهاد مادر آن، دوسالانه ونیز و بخشهای مستقل و موازی روزهای ونیز و هفته منتقدان بینالمللی، «در محکوم کردن نسلکشی جاری در غزه و پاکسازی قومی که دارد توسط دولت و ارتش اسرائیل انجام میشود، شجاعتر و صریحتر موضعگیری کنند».
در پاراگراف آغازین نامه آمده است: «ساعتها را متوقف کنید، ستارهها را خاموش کنید. بار زندگی بیش از حد سنگین است. نزدیک به ۲ سال است که تصاویری با وضوح بیچون و چرا از نوار غزه و کرانه باختری به ما میرسد. ما ناباورانه و درمانده، همچنان شاهد عذاب نسلکشی هستیم که دارد توسط دولت اسرائیل در فلسطین انجام میشود. هیچکس هرگز نمیتواند بگوید: نمیدانستم، تصورش را نمیکردم، نمیتوانستم باور کنم.
از دیگر امضاءکنندگان میتوان به کن لوچ کارگردان مشهور ایتالیایی، یاسمین ترینکا بازیگر ایتالیایی، آدری دیوان کارگردان برنده شیر طلایی ونیز فرانسه برای فیلم «اتفاق»، سوان آرلو بازیگر «آناتومی یک سقوط»، کنستانتین بویانوف کارگردان بلغاری فیلم «بیشرم»، لورا بیسپوری فیلمساز ایتالیایی سازنده «بهشت طاووس»، سپیده فارسی فیلمساز ایرانی- فرانسوی سازنده «روحت را روی دستت بگذار و راه برو»، چارلز دنس بازیگر بریتانیایی، لتیتیا دوش کارگردان و بازیگر فرانسوی - سوئیسی «سگ در دادگاه» و کارگردانهای فلسطینی عرب ناصر و طرزان ناصر که امسال برای آخرین فیلمشان «روزی روزگاری در غزه» جایزه بهترین کارگردانی را در بخش نوعی نگاه کن دریافت کردند، اشاره کرد.
هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز در ۲۷ آگوست، ۶ هفته مانده به سومین سالگرد حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز میشود. حداقل ۶۱ هزار نفر از ساکنان نوار غزه در پی عملیات نظامی اسرائیل که به بهانه نابودی حماس و آزادی گروگانها انجام شد، جان خود را از دست دادهاند. اسرائیل گفته اتهام نسلکشی بیاساس است زیرا این کشتار باقصد انجام نمیشود!
سازمان ملل متحد این هفته اعلام کرد که نیم میلیون نفر در نوار غزه با قحطی «ساخته دست بشر» در این منطقه مواجه هستند و حداقل ۱۳۲ هزار کودک زیر ۵ سال از سو تغذیه حاد رنج میبرند.
در نامهای که خطاب به جشنواره فیلم ونیز نوشته شده تاکید شده که آزار مردم فلسطین توسط اسرائیل به دههها قبل از ۷ اکتبر برمیگردد و زمان آن فرا رسیده که متخصصان سینما «برای حمایت از حقیقت در مورد پاکسازی قومی، آپارتاید، اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطین، استعمار و سایر جنایات علیه بشریت که اسرائیل برای دههها مرتکب شده است» موضع بگیرند.
در ادامه این نامه آمده است: با توجهی که در سطح جهانی به جشنواره فیلم ونیز میشود، خطر تجربه یک رویداد بزرگ دیگر که نسبت به این فاجعه انسانی، مدنی و سیاسی بیتفاوت است، وجود دارد. به ما گفته میشود که «نمایش باید ادامه یابد» و از ما خواسته میشود که رویمان را برگردانیم مگر میشود «دنیای فیلم» هیچ ربطی به «دنیای واقعی» نداشته باشد؟
در این نامه همچنین قید شده است: قرار است دوسالانه و جشنواره بینالمللی فیلم ونیز قدرت هنر را به عنوان وسیلهای برای تحول، شهادت، بازنمایی بشریت و توسعه آگاهی انتقادی جشن بگیرند. دقیقاً همین امر است که هنر را به ابزاری خارقالعاده برای تأمل، مشارکت فعال و مقاومت تبدیل میکند.
این نامه پس از نامه سرگشاده دیگری که هفته پیش منتشر شده و توسط بیش از ۵۰۰ چهره کلیدی از سراسر بخش فرهنگی ایتالیا از جمله شخصیتهای سینمایی والریا گولینو و گابریل سالواتورس، وینیسیو مارچیونی و میمو کالوپرستی امضا شده بود، منتشر میشود که خواستار یک روز بسیج در حمایت از فلسطین در طول جشنواره فیلم ونیز در ۳۰ آگوست شدند.
