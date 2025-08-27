حمایت برد پیت و خواکین فینیکس از فیلمی درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برد پیت و خواکین فینیکس از جمله ستاره‌های هالیوودی هستند که به عنوان تهیه‌کننده اجرایی به درام غزه‌ای «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه، پیش از نمایش فیلم در جشنواره ونیز، پیوستند.

آلفونسو کوارون فیلمساز مکزیکی سازنده «روما»، رونی مارا، جاناتان گلیزر کارگردان «منطقه مورد علاقه» و دده گاردنر و جرمی کلاینر شرکای پیت در کمپانی «پلن بی» هم این فیلم می‌پیوندند. حمایت همه این چهره‌ها به افزایش اعتبار «صدای هند رجب» کمک خواهد کرد. این فیلم پیش از نمایش در آمریکای شمالی که با حضور در جشنواره فیلم تورنتو خواهد بود، قرار است ۳ سپتامبر در جشنواره ونیز اکران شود.

فیلم «صدای هند رجب» به نویسندگی و کارگردانی بن هنیه، داستان واقعی دختری ۶ ساله به نام هند رجب را روایت می‌کند که در اتومبیلی که نیروهای اسرائیلی در غزه با تانک به آن حمله کردند، گیر افتاد و همه اعضای خانواده‌اش کشته شدند. از آنجا که نیروهای امداد نتوانستند به موقع مجوز ورود به منطقه را بگیرند، تنها ۲ هفته بعد به اجساد این بچه در کنار خانواده‌اش دست پیدا کردند. این فیلم از صدای ضبط شده گفتگوی هند رجب با داوطلبان هلال احمر که تماس اضطراری را دریافت و سعی کردند او را پشت خط نگه دارند تا آمبولانس به او برسد، استفاده کرده است.

کوثر بن هنیه نویسنده و کارگردان فیلم در بیانیه‌ای درباره آن گفت: در قلب این فیلم چیزی بسیار ساده و بسیار سخت درباره زندگی وجود دارد. من نمی‌توانم دنیایی را بپذیرم که در آن کودکی درخواست کمک می‌کند و هیچکس نمی‌آید. آن درد، آن شکست، متعلق به همه ماست. این داستان فقط درباره غزه نیست. این داستان از یک غم جهانی سخن می‌گوید و من معتقدم که داستان (به ویژه هنگامی که از وقایع تایید شده، دردناک و واقعی الهام گرفته شده) قدرتمندترین ابزار سینما است. قدرتمندتر از سر و صدای اخبار فوری یا شبکه‌های اجتماعی. سینما می‌تواند خاطره را حفظ کند. سینما می‌تواند در برابر فراموشی مقاومت کند. باشد که صدای هند رجب شنیده شود.

از دیگر آثار بن هنیه می‌توان به ۲ فیلم وی که نامزد اسکار شدند یاد کرد که شامل «چهار دختر»، درامی محصول ۲۰۲۳ درباره خانواده‌ای که پس از رفتن ۲ فرزندشان برای پیوستن به جنگجویان داعش در لیبی از هم می‌پاشد، و «مردی که پوستش را فروخت».

انتظار می‌رود جنگ فعلی در غزه در جشنواره فیلم ونیز که از چهارشنبه آغاز می‌شود، از نکات مهم باشد. در کنار «صدای هند رجب»، تظاهراتی در حمایت از فلسطین که توسط فعالان محلی برنامه‌ریزی شده قرار است، اواخر هفته برگزار شود.

مدیر جشنواره ونیز نیز وقتی اسامی فیلم های حاضر در این دوره را بیان می کرد، با بغض از این فیلم یاد کرد و حضور آن در بخش رقابتی را از نکات مهم این دوره خواند.