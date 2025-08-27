به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: همزمان با هفته دولت، مجموعه ای از برنامههای آموزشی، امدادی و فرهنگی اجرا و یک پروژه امدادی افتتاح و ۲ پروژه دیگر نیز کلنگ زنی خواهد شد.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی اظهارداشت: پایگاه امداد و نجات بین جادهای سه راهی سعیدآباد در مسیر ارتباطی زنجان - کردستان طی هفته دولت به بهره برداری میرسد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: کلنگ پروژه تجاری- مسکونی فاتح زنجان و آشیانه بالگرد امدادی هلالاحمر در پایگاه امداد و نجات شمالغرب در این هفته بر زمین خواهد شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: سال گذشته کلنگ پایگاه امداد و نجات جادهای سه راهی سعیدآباد با عرصه و زیربنای ۲۰۷ مترمربع بر زمین زده شد که امسال شاهد بهره برداری از آن با هدف پاسخگویی به موقع به حوادث و سوانح و همچینن اشتغالزایی جوانان استان زنجان در حوزه امداد خواهیم بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: پروژه ۲۵۰ واحدی تجاری- مسکونی فاتح هلال احمر در شهر زنجان یکی از مهمترین برنامههای مولدسازی محسوب میشود که در هفته دولت کلنگ زنی و عملیات ساخت آن آغاز میشود.
هاشمی خاطرنشان کرد: کلنگ احداث آشیانه بالگرد امدادی هلالاحمر نیز در پایگاه امداد و نجات شمالغرب بر زمین زده خواهد شد.
وی افزود: در حوزه سلامت و خدمات اجتماعی نیز کاروانهای سلامت استانی و شهرستانی جهت ارائه خدمات رایگان به مناطق کم برخوردار اعزام میشوند و آغاز مجدد فعالیت بخش کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی شهید چمران هلال احمر از دیگر اقدامات شاخص در هفته دولت امسال شمار میرود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: برگزاری این برنامهها در هفته دولت، گامی مهم در توسعه زیرساختهای امدادی و درمانی، ارتقای سطح آمادگی و گسترش خدمات بشردوستانه برای مردم استان است.
