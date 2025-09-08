به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: پویش ملی ارمغان مهر ۱۴۰۴ از ۱۵ شهریورماه تا ۳۰ مهرماه برگزار میشود. این پویش با مشارکت خیرین، حامیان، داوطلبان جمعیت هلالاحمر و گروههای جهادی و مردمی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این پویش در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با هدف تأمین و توزیع بستههای نوشتافزار، کفش و کیف مدرسه برای دانشآموزان مناطق محروم و کمتربرخوردار کشور برگزار میشود.
هاشمی با اشاره به اعلام شماره حساب برای جمع آوری کمکهای مردم نوعدوست استانمان، بیان کرد: خیرین، نیکوکاران و مردم نوعدوست استان زنجان میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۴۴۵ نزد بانک ملت شعبه دولت بنام جمعیت هلال احمر استان واریز کنند.
وی اظهار داشت: علاقمندان به مشارکت در طرح ارمغان مهر میتوانند پس از واریز وجوه، عکس آن را به شماره ۰۹۹۰۱۴۱۷۰۵۸ در فضای مجازی ارسال کنند.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: جمعآوری و توزیع بستههای نوشتافزار از طریق شبکه گسترده داوطلبان هلالاحمر و گروههای مردمی انجام میشود تا با با نقش آفرینی و نظارتهای مستقیم مردمیکمکها به دست دانشآموزان نیازمند در نقاط کمتر برخوردار و محروم کشور برسد.
هاشمی خاطرنشان کرد: مهرماه سال گذشته بیش از ۲هزارو ۳۳۵ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال با ظرفیت و همراهی خیرین و نیکوکاران زنجانی در قالب طرح ارمغان مهر برای دانش آموزان نیازمندی که تحت پوشش ارگانهای حمایتی نبودند، تهیه و توزیع شد.
