بهره برداری و کلنگ‌زنی ۲۵ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری در هرمزگان

بندرعباس- رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی از ۲۵ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: ۲۱ پروژه صنعتی و معدنی در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۴ پروژه زیرساخت آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی از ۲۵ پروژه و زیرساخت صنعتی و معدنی در هفته دولت، اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال سه هزار و ۷۱۰ نفر فراهم خواهد شد.

مدیرکل صمت هرمزگان عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری پروژه‌های هفته دولت بیش از ۲۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان- ۱۹۳ میلیون یورو و ۳۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری ریالی و ارزی شده است.

قاسمی افزود: این پروژه‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد، بستک، جاسک، بندرلنگه و سیریک به بهره داری خواهند رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان گفت: مجموعه صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برنامه‌های متعددی را در راستای ارتقای پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجارتی در دست اقدام دارد و هم‌اکنون نیز به مناسبت هفته دولت پروژه‌هایی در جهت خدمت‌رسانی هر چه‌بهتر به شهروندان به بهره‌برداری خواهد رساند.

