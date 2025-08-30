بهره برداری از ۳ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۱۱۱ میلیارد تومانی در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رکن الدینی با اعلام این خبر افزود: میزان سرمایه گذاری این طرح‌ها افزون بر ۱۱۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی اظهار داشت: شرکت پلیمر پلاست رودان با تولید ظروف پلی پروپیلن و ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰۸ تن، شرکت پلیمر بیشه هرمز با تولید انواع پری فرم و ظرفیت سالانه ۷۰۰ تن و همچنین شرکت تولیدات انواع لوله‌های ابیاری پلی اتلینی با ظرفیت سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ تن در سال با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، معاون امور صنایع سازمان صمت هرمزگان و جمعی از مسئولین این شهرستان به بهره برداری رسید.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رودان بیان داشت: با بهره برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال ۴۲ نفر به صورت مستقیم در این شهرستان فراهم شد.