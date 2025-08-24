مسئولان شهرستان گناوه به دیدار مادر شهید «حاصل زارعی» رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه صبح یکشنبه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: امروز در سالروز شهادت امام رضا (ع) و در نخستین روز هفته دولت سعادت حضور در محضر خانواده شهید زارعی را داریم و همزمان این ایام را تسلیت و تبریک عرض کنیم، شهیدان هستی خود را برای عزت و اقتدار ملت فدا کردند و این کشور را سرافراز نگه داشتند.
حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی با تأکید بر نقش بیبدیل خانوادههای شهدا در پایداری انقلاب اسلامی افزود: اگر ایثارگریها و صبر و مقاومت پدران و مادران شهدا نبود، امروز ما در برابر دشمنان نمیتوانستیم ایستادگی کنیم، دعای این انسانهای پاک و دلباخته اهلبیت (ع) بود که انقلاب اسلامی را بیمه کرد و در برابر هجمههای دشمنان به پیروزی رساند.
وی با اشاره به تربیت فرزندان مؤمن و انقلابی توسط والدین شهدا تصریح کرد: مادران شهدا با شیر پاک و ایمان راسخ، فرزندانی تربیت کردند که با عشق به امام و علاقه به شهادت، در راه دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی جانفشانی کردند، امروز نیز این روحیه ایثار و مقاومت همچنان در ملت ایران زنده است و مردم با جان و دل از آرمانهای شهدا و دستاوردهای انقلاب پاسداری میکنند.
امام جمعه گناوه با یادآوری سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه خانوادههای شهدا چشم و چراغ این ملت هستند، افزود: ما وظیفه داریم قدردان شهدا و خانوادههای آنان باشیم، دعای خیر این عزیزان میتواند کشور را در برابر تهدیدها و توطئههای دشمن بیمه کند.
وی در پایان با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) ابراز امیدواری کرد: همگی مشمول عنایت و شفاعت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) قرار بگیریم و خداوند روح همه شهدا بهویژه شهید حاصل زارعی را در جوار اهلبیت (ع) متنعم فرماید.
در این دیدار که مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و مدیریت عملکرد استانداری بوشهر نیز حضور داشت از مقام والای مادر این شهید والامقام تجلیل به عمل آمد.
نظر شما